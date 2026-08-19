Extremo Oriente russo: 1,8 milhão de turistas impulsionam economia local

No primeiro semestre de 2026, viajantes russos realizaram 1,8 milhão de viagens aos nove territórios do Extremo Oriente russo, injetando cerca de 30,5 bilhões de rublos na economia local. Segundo dados da Sber2B Analytics, o fluxo turístico manteve a mesma distribuição regional observada em 2025, com concentração em poucas áreas.

Photo: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владивосток

Dado e base: Sber2B Analytics, primeiro semestre de 2026, Extremo Oriente russo, viagens e gastos turísticos, 1,8 milhão de deslocamentos e 30,5 bilhões de rublos.

Os dois principais destinos — o Krai do Litoral (Primorski) e o Krai de Khabarovsk — responderam por 38,2% de todas as viagens. Em seguida, aparecem a República da Buriácia (15,8%) e a Região de Amur (14,6%). Os fluxos mais modestos foram registrados na Região de Magadan e no Okrug Autônomo de Chukotka.

Região Participação no fluxo total Krai do Litoral (Primorski) 21% Krai de Khabarovsk 17,2% República da Buriácia 15,8% Região de Amur 14,6% Krai de Zabaikalski 13,8%

Perfil dos viajantes

O Extremo Oriente russo se destacou nacionalmente pela maior participação masculina no turismo: 56,9% dos visitantes eram homens, percentual oito pontos acima da média nacional. A idade média dos turistas foi de 43 anos, com 28,7% concentrados na faixa de 18 a 34 anos.

Gastos e hábitos de consumo

O gasto médio diário por pessoa — excluindo acomodação e passagens — atingiu 3.335 rublos. Os valores mais altos foram registrados no Krai do Litoral (5.015 rublos), na Região de Sacalina (4.474 rublos) e no Krai de Kamtchatka (4.394 rublos). A maior parte dos recursos foi destinada a alimentos (28,7%), refeições fora de casa (19,2%) e bens não alimentícios (15,8%).

O pagamento predominante no destino foi por meios eletrônicos (64,2%), mas houve aumento de 22,4% no volume de saques em espécie em comparação com o primeiro semestre de 2025. A participação de transferências e dinheiro físico no Extremo Oriente superou a média nacional em 3,9 pontos percentuais.

Atribuição e limite: Segundo Sber2B Analytics, o perfil de gastos e a distribuição regional foram mantidos em 2026, mas não há dados sobre sazonalidade ou impacto em setores específicos da economia local.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.