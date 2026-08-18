Síndrome pós-férias causa fadiga e dificuldade de concentração no trabalho

A retomada da rotina profissional após as férias costuma ser marcada por queda de energia, irritabilidade e dificuldade de concentração. Esse quadro é classificado como síndrome pós-férias, uma reação orgânica à mudança de regime que pode persistir por até duas semanas.

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Sintomas e causas do conflito adaptativo

As manifestações desse estado dividem-se em três esferas principais: a emocional, caracterizada por ansiedade pré-segunda-feira, nostalgia do destino turístico e irritação com tarefas rotineiras; a física, que envolve fadiga mesmo após o sono, cefaleias e alterações no apetite; e a comportamental, manifestada via procrastinação e tendência ao isolamento social no ambiente de trabalho.

Visão Técnica: Segundo Roman Larin, especialista em segurança turística, a síndrome pós-férias não é uma depressão clínica, mas sim uma reestruturação psíquica temporária na transição entre o período de liberdade e as exigências de prazos rígidos.

A resistência do organismo tem base neuroquímica: durante o descanso, os níveis de cortisol caem enquanto a dopamina e a serotonina se estabilizam em patamares elevados. O retorno abrupto rompe esse equilíbrio. Fatores como jet lag, longos voos e adaptação climática exaurem os recursos físicos do viajante, intensificando o estresse ao enfrentar o volume de e-mails e pendências acumuladas.

Guia para a transição gradual

Para mitigar o impacto mental, especialistas sugerem evitar a tentativa de resolver todas as demandas no primeiro dia. A carga de trabalho deve ser introduzida em doses, iniciando por tarefas mecânicas de resultado rápido. A manutenção de alguns rituais de férias, como caminhadas ao ar livre após o expediente, auxilia a suavizar o contraste com a rotina.

Erro Comum Recomendação Técnica Retornar ao trabalho imediatamente após o pouso Reservar dois dias para adaptação doméstica Tentar esvaziar a caixa de entrada de uma vez Executar tarefas simples em blocos de 30 minutos com intervalos Mudança brusca de dieta e horários Retorno gradual ao plano alimentar habitual

Sobre a logística do retorno, Elena Gumina, especialista em serviços hoteleiros, alerta que planejar a chegada em casa para a véspera do início do trabalho é um erro, pois o organismo necessita de ao menos 24 horas em ambiente doméstico para sincronizar os biorritmos.

Alerta de Limite: Se a apatia persistir por mais de três semanas, vier acompanhada de insônia ou ataques de pânico ao pensar no trabalho, é indicado buscar auxílio psicoterápico. Para Ilya Rodenko, analista do mercado turístico, esse estado pode mascarar um burnout profundo que o descanso isolado não foi capaz de reverter.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.