Aqui, a água vale mais que o ouro: a união de um município de Santarém para travar a mineração

Em Ferreira do Zêzere, a pergunta não é tanto sobre o que há debaixo da terra, mas sobre o que flutua sobre ela. A Assembleia Municipal rejeitou por unanimidade o pedido de prospeção de ouro e outros minerais, numa decisão que inverteu a lógica económica habitual: aqui, o recurso mais precioso não é extraído, é protegido.

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"A água é o ouro do século XXI”, afirmou José Casanova, presidente da Assembleia, destacando a insuficiência das garantias apresentadas pela empresa Cazador Resources Ltd. relativamente à proteção dos recursos hídricos, em particular da albufeira de Castelo do Bode.

A sessão extraordinária decorreu no distrito de Santarém, onde os eleitos consideraram que as questões ambientais e de ordenamento do território não estavam suficientemente salvaguardadas. A posição unânime da Assembleia acompanhou os pareceres das juntas de freguesia de Águas Belas, Ferreira do Zêzere e Nossa Senhora do Pranto, refletindo uma preocupação partilhada pela relação intrínseca entre a paisagem, o turismo e a segurança hídrica. Para Casanova, a decisão protege "o nosso ouro” — a água — em vez de abrir a porta à extração do "ouro dos outros”.

O peso estratégico de Castelo do Bode

A albufeira de Castelo do Bode abastece cerca de três milhões de habitantes em 35 municípios, o que torna qualquer ameaça ao seu ecossistema uma questão de interesse nacional, e não apenas local. A deliberação da Assembleia Municipal defende que o Governo pondera medidas de proteção territorial que impeçam projetos de prospeção ou exploração suscetíveis de comprometer o abastecimento público de água na área de influência da barragem. Esta é uma distinção crucial entre a intenção de pesquisa e a realidade do impacto ambiental, especialmente num contexto onde a resiliência das infraestruturas hídricas é testada por secas e mudanças climáticas.

Os autarcas solicitaram esclarecimentos à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) sobre potenciais impactos e o cumprimento da faixa de proteção mínima de um quilómetro em torno dos aglomerados populacionais. Esta exigência, avançada pelo município em 2025, representa um escudo geográfico contra atividades industriais que, embora legais no papel, podem degradar a qualidade do solo e da água de forma irreversível.

Da cautela à rejeição integral

O presidente da Câmara, Bruno Gomes (PS), avaliou positivamente o movimento da Assembleia e admitiu que o executivo possa mudar a sua posição anterior — classificada como "parcialmente desfavorável” — para uma rejeição integral. "Claro que sim”, respondeu, ressalvando, contudo, a necessidade de sustentar a decisão em argumentos técnicos, jurídicos e científicos, após receber os esclarecimentos das entidades competentes.

Segundo Gomes, após a aplicação das condicionantes municipais, restam apenas duas áreas de reduzida dimensão para a prospeção, uma das quais já abrangida por condicionamentos do Plano de Ordenamento da Albufeira. A reunião de Câmara para definir a pronúncia final está prevista para o final de dezembro. A estratégia de Ferreira do Zêzere revela uma postura proativa: não basta opor-se à mineração, é preciso demonstrar que a viabilidade económica local depende da preservação do capital natural, não da sua monetização rápida.

O pedido de prospeção de ouro, cobre, chumbo, zinco, prata, estanho e tungsténio abrange cerca de 297 quilómetros quadrados em cinco concelhos, incluindo Vila de Rei, Alvaiázere, Ansião e Figueiró dos Vinhos. A consulta pública decorre até 4 de janeiro de 2027, mas a pressão institucional local já redefiniu os parâmetros do debate.

Casanova criticou o afastamento das assembleias municipais destes processos e admitiu propor um referendo local caso a DGEG contrarie a posição autárquica. Numa região onde a geografia condiciona a sobrevivência, a decisão de Ferreira do Zêzere serve de alerta: o território não é um mero recurso a explorar, mas um sistema vivo a proteger.