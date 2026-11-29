Guiné-Bissau em destaque: Artista conquista prêmio na Bienal de Dakar

Manuel Jerónimo Barreto da Costa Oliveira, conhecido no mundo artístico como Nú Barreto, ganhou o Prêmio da União Econômica e Monetária da África Ocidental (UEMOA) na 16.ª edição da Bienal de Arte Contemporânea Africana de Dakar (Dak'Art 2026). A premiação, que incluiu uma recompensa financeira de oito milhões de francos CFA, ocorreu no dia 19 de novembro, durante a cerimônia oficial de abertura da competição, presidida pelo presidente senegalês, Bassirou Faye. O reconhecimento valida a trajetória do artista guineense e reforça a visibilidade da Guiné-Bissau no cenário cultural internacional.

Photo: https://www.instagram.com (запрещён в РФ) by galerieobadia nu_barreto Ну Баррету с наградой и картинами

O trabalho selecionado para o prêmio foi o tríptico "Borghona 01-02-03”, criado entre 2024 e 2026. A distinção da UEMOA tem o objetivo de reconhecer o talento e a contribuição dos criadores dos Estados-membros, promovendo a integração cultural através das artes. Para o artista, nascido em São Domingos em 1966, a conquista representa não apenas um marco individual, mas também a concretização de uma presença ativa na diáspora cultural africana. Ele vive e trabalha em Paris desde 1989, local onde iniciou sua formação técnica na escola de fotografia AEP em 1993 e concluiu seus estudos superiores na École Nationale des Métiers de l'Image des Gobelins entre 1994 e 1996.

A carreira de Nú Barreto é marcada pela diversidade de linguagens plásticas. Embora o desenho seja sua principal forma de expressão desde o início, ele integra pintura, fotografia, colagem, vídeo e instalação em suas obras. Sua prática utiliza frequentemente objetos e materiais frágeis, brutos e reciclados, organizados em composições que evocam o patchwork, refletindo uma profunda reflexão sobre desigualdades e injustiça social. O ponto de virada em sua projeção internacional aconteceu em 1998, quando representou a Guiné-Bissau na Expo'98, em Lisboa. Desde então, participou de eventos de referência mundial, como a Bienal de São Paulo, a Bienal de Dakar e a exposição itinerante Lumières d'Afrique.

Seu trabalho é representado pela Galerie Nathalie Obadia, em Paris e Bruxelas, e integra coleções públicas importantes na Europa, África, América do Sul e Ásia. Entre as instituições que abrigam suas obras estão a Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, em Lisboa; a Fundação Pro Justitiae, no Porto; a sede da UEMOA, em Ouagadougou; e o Museu Capixaba do Negro, em Vitória, no Brasil. Na Guiné-Bissau, Nú Barreto mantém uma ligação ativa com a Fundação Bienal MoAC Biss, onde preside ao órgão de fiscalização. Ele assumiu a curadoria de Artes Plásticas e Visuais da instituição na edição inaugural, realizada em maio de 2025 sob o lema "Mandjuandadi”, e voltará a desempenhar essa função na segunda edição, prevista para 2027, subordinada ao tema "Djidiundadi”.