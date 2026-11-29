Trabalhadora em Fortaleza denuncia e recebe R$ 45 mil por danos morais

Uma funcionária da Narciso Enxovais do Brasil Ltda. receberá R$ 45 mil de indenização por danos morais após denunciar assédio moral, sexual e religioso no ambiente de trabalho.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Агрессивная женщина

A condenação foi determinada pela 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza. Segundo o processo, a trabalhadora era obrigada a participar de orações e cantar o hino da empresa antes do expediente. Ela também relatou ter sido vítima de assédio sexual por um colega, que a agarrou e beijou, dizendo que ela era “a gerente mais linda de Fortaleza”. A Justiça fixou R$ 15 mil pela ocorrência de assédio moral, R$ 20 mil por assédio sexual e R$ 10 mil por assédio religioso.

Além disso, a sentença reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho – quando o empregador comete faltas graves que justificam o encerramento do vínculo por iniciativa do trabalhador. O processo também relatou que, em 31 de maio de 2025, uma escada caiu sobre a perna da funcionária, causando lesões, e que a empresa não ofereceu a assistência necessária, obrigando-a a continuar trabalhando mesmo com atestado médico indicando cinco dias de afastamento. A extinção do contrato foi fixada em 19 de julho de 2026.

A Narciso Enxovais foi condenada a pagar, além das indenizações, aviso-prévio de 33 dias, 13º salário proporcional, férias vencidas e proporcionais acrescidas de um terço, FGTS com multa de 40% e multa pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias. A decisão também garantiu à trabalhadora o direito à liberação do FGTS e à habilitação no seguro-desemprego, após o trânsito em julgado da sentença.

A decisão judicial pode configurar um precedente para casos semelhantes no setor, especialmente em empresas com cultura organizacional mais rígida ou que promovam a imposição de valores religiosos no ambiente de trabalho.

O reconhecimento individualizado das três formas de assédio – moral, sexual e religioso – por um único episódio demonstra uma crescente sensibilidade da Justiça para com a complexidade das relações laborais. A manutenção de uma cultura empresarial que respeite a diversidade e os direitos dos trabalhadores dependerá, no futuro, da implementação de mecanismos internos de denúncia e de políticas efetivas de combate ao assédio, além da supervisão e punição de condutas abusivas.