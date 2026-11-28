Duas aeronaves Boeing 737 da American Airlines colidiram as pontas das asas enquanto taxiavam no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington (EUA), na noite de sexta-feira (27), informou a FAA (Administração Federal de Aviação). A torre de controle orientou um avião que se aproximava a abortar o pouso, e outros receberam alertas sobre possíveis atrasos.
Não houve feridos, segundo a FAA. Um dos “winglets” – a extremidade curva da asa – se soltou de uma das aeronaves.
“Há destroços à nossa direita… o winglet inteiro está lá”, comunicou um piloto à torre.
Após a remoção da peça, os aviões seguiram para o portão e foram inspecionados pelo Departamento de Bombeiros e Resgate da Autoridade Aeroportuária Metropolitana de Washington.
A companhia aérea retirou as aeronaves de operação para inspeção, comunicа a CNN.
“Pedimos desculpas aos clientes pelo transtorno e estamos trabalhando para que sigam viagem o mais breve possível”, informou a American Airlines.
Os passageiros dos dois voos foram realocados ainda na noite de sexta-feira. A FAA investigará o incidente, que ocorreu próximo à Pista 19, uma das mais movimentadas do país.
Em janeiro de 2025, a área próxima ao aeroporto foi palco do acidente aéreo comercial mais letal dos EUA em décadas, com 67 mortes, envolvendo um jato regional da American Airlines e um helicóptero do Exército. O incidente de sexta-feira ocorre em meio ao período de alta demanda para viagens aéreas no feriado de Ação de Graças, com previsão de cerca de 6 milhões de passageiros nos EUA, segundo a AAA. O episódio acontece duas semanas após uma paralisação nacional que gerou milhares de cancelamentos e afetou passageiros em todo o país.
O incidente, embora sem feridos, pode intensificar o escrutínio sobre os procedimentos de segurança no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, um dos mais congestionados do país. A FAA, já envolvida em investigações sobre o aumento de incidentes no espaço aéreo americano, pode ser pressionada a revisar as normas de operação em áreas de taxiamento, especialmente no contexto do alto volume de voos durante a temporada de feriados.
A necessidade de reforçar a fiscalização, possivelmente com o aumento do número de inspetores ou a implementação de novas tecnologias de monitoramento, dependerá dos resultados da investigação atual e da identificação de falhas nos protocolos existentes.
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