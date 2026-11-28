FAA inicia apuração após colisão de asas de Boeing 737 no Aeroporto Nacional Ronald Reagan

Duas aeronaves Boeing 737 da American Airlines colidiram as pontas das asas enquanto taxiavam no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington (EUA), na noite de sexta-feira (27), informou a FAA (Administração Federal de Aviação). A torre de controle orientou um avião que se aproximava a abortar o pouso, e outros receberam alertas sobre possíveis atrasos.

Photo: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Посадка большого пассажирского самолета на взлетно-посадочной полосе

Não houve feridos, segundo a FAA. Um dos “winglets” – a extremidade curva da asa – se soltou de uma das aeronaves.

“Há destroços à nossa direita… o winglet inteiro está lá”, comunicou um piloto à torre.

Após a remoção da peça, os aviões seguiram para o portão e foram inspecionados pelo Departamento de Bombeiros e Resgate da Autoridade Aeroportuária Metropolitana de Washington.

A companhia aérea retirou as aeronaves de operação para inspeção, comunicа a CNN.

“Pedimos desculpas aos clientes pelo transtorno e estamos trabalhando para que sigam viagem o mais breve possível”, informou a American Airlines.

Os passageiros dos dois voos foram realocados ainda na noite de sexta-feira. A FAA investigará o incidente, que ocorreu próximo à Pista 19, uma das mais movimentadas do país.

Em janeiro de 2025, a área próxima ao aeroporto foi palco do acidente aéreo comercial mais letal dos EUA em décadas, com 67 mortes, envolvendo um jato regional da American Airlines e um helicóptero do Exército. O incidente de sexta-feira ocorre em meio ao período de alta demanda para viagens aéreas no feriado de Ação de Graças, com previsão de cerca de 6 milhões de passageiros nos EUA, segundo a AAA. O episódio acontece duas semanas após uma paralisação nacional que gerou milhares de cancelamentos e afetou passageiros em todo o país.

O incidente, embora sem feridos, pode intensificar o escrutínio sobre os procedimentos de segurança no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, um dos mais congestionados do país. A FAA, já envolvida em investigações sobre o aumento de incidentes no espaço aéreo americano, pode ser pressionada a revisar as normas de operação em áreas de taxiamento, especialmente no contexto do alto volume de voos durante a temporada de feriados.

A necessidade de reforçar a fiscalização, possivelmente com o aumento do número de inspetores ou a implementação de novas tecnologias de monitoramento, dependerá dos resultados da investigação atual e da identificação de falhas nos protocolos existentes.