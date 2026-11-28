Terreno por 5 euros: a comuna francesa que apostou em moedas de café para salvar o interior

Imagine que o custo do metro quadrado de terreno caiu para a fração de um café. Em Parlan, uma comuna francesa situada no departamento do Cantal, isso deixou de ser ficção para se tornar política pública. A administração local está oferecendo lotes de terra por apenas 5 euros por mil metros quadrados — um preço simbólico que, na prática, aproxima o valor por metro quadrado de centavos. O objetivo é simples, embora o efeito seja complexo: derrubar a barreira financeira que impede muitas famílias de sair das grandes metrópoles e buscar uma vida no interior.

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Essa iniciativa, que já funciona há 18 anos, é um caso de estudo sobre como micro-ajustes econômicos podem reverter tendências demográficas. A população local saltou de 280 para 504 habitantes. Não se trata apenas de números frios em uma planilha; é a volta de uma vaga de professor na escola local, o som de vozes diferentes nas ruas e a manutenção de serviços básicos que, de outra forma, teriam desaparecido com a desertão.

O efeito cascata na infraestrutura rural

Michel Teyssedou, o prefeito de Parlan, é claro ao explicar a lógica por trás dessa estratégia. Para muitos, o preço de mercado da terra era um teto intransponível. Ao reduzir drasticamente o custo de entrada, a comuna não está apenas vendendo solo; está vendendo a possibilidade de moradia. E quando as pessoas moram, elas consomem, trabalham e mantêm vivos os serviços essenciais.

Em uma localidade isolada, a presença de um padaria, um café, um restaurante e uma barbearia não é luxo; é vitalidade econômica. A atração de novos residentes cria uma massa crítica necessária para sustentar esses estabelecimentos. Sem eles, o interior vira apenas um lugar para passar as férias, não para viver. Com eles, Parlan se transforma em uma comunidade funcional e resiliente.

Uma cidade em miniatura: a anomalia comercial

O impacto não se limita à moradia. A mesma lógica de acessibilidade foi estendida ao setor comercial. A administração criou condições para que empreendimentos de serviços e alimentação se instalassem, resultando em um cenário que, para um vilarejo de cerca de 600 pessoas, parece desproporcional: um supermercado, uma açougue, um salão de beleza e um restaurante convivem na mesma pequena área.

Julien Fleury, um restaurador que se mudou da região de Paris para Parlan, descreve essa densidade comercial como "anormal" para uma localidade do tamanho de Parlan. No entanto, é justamente essa concentração que torna o lugar atrativo para quem busca autonomia e qualidade de vida sem a necessidade de dirigir horas para comprar pão ou cortar o cabelo. É uma ecossistema de conveniência que sustenta a permanência dos moradores.

As regras do jogo: permanência como contrapartida

Nem tudo são flores. Existe uma contrapartida clara para quem deseja beneficiar-se dessas terras a preços subsidiados. Tanto novos moradores quanto empreendedores que aceitarem esses lotes devem assinar um contrato de permanência na comuna por um período de dez anos. Essa exigência é crucial: a prefeitura não quer apenas especuladores ou moradores de passagem; busca cidadãos e parceiros comerciais que estejam comprometidos com o longo prazo da comunidade.

A janela de oportunidade, no entanto, está estreitando-se. Atualmente, restam apenas dois lotes disponíveis por essa tarifa preferencial de 5 euros por mil metros quadrados. Para os interessados, a decisão não é apenas sobre onde morar, mas sobre aceitar um pacto social que prioriza a estabilidade demográfica e econômica de uma comunidade rural francesa que conseguiu, contra as odds, manter suas portas abertas.