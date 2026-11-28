Souto de Moura assenta 3.000 m² sobre o porto para a cidade olhar o mar

Em Matosinhos, a fronteira entre a cidade e o mar não é uma linha reta desenhada num mapa, mas uma negociação diária entre o betão dos terminais portuários e a vida quotidiana dos seus habitantes. Foi neste limiar, num terreno contíguo ao Jardim do Senhor do Padrão, que a Comunidade Portuária do Douro e Leixões (CPDL) decidiu erguer um novo ponto de encontro: o Centro de Arte Digital de Matosinhos (CADM). O projeto, assinado por Eduardo Souto de Moura, promete transformar a paisagem industrial do Porto de Leixões num espaço de reflexão cultural, com cerca de 3.000 metros quadrados de área construída que parecem flutuar sobre a costa, oferecendo uma nova perspetiva sobre a relação entre o trabalho portuário e a expressão artística.

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A arquitetura do encontro

O edifício, com seis pisos — incluindo um em cave e outro recuado -, desenha-se como um volume sólido e contemplativo, característico da linguagem arquitetónica de Souto de Moura, que frequentemente busca harmonizar a robustez das estruturas com a leveza dos espaços internos. O coração do projeto destina-se à contemplação e ao estudo: quatro salas de exposição com mais de 1.100 m², dois espaços dedicados à educação e uma sala polivalente. No topo, a cobertura abriga um bar com esplanada, um convite a parar e a observar o movimento dos navios e a imensidão do Atlântico, uma pausa necessária no ritmo acelerado da logística marítima.

Esta intervenção não surge do nada. É o cumprimento de uma promessa feita em junho, quando a CPDL expandiu o seu perímetro de atuação para além dos estritos limites da operação portuária, alargando a comunidade a oito instituições da cidade que abraçam a ciência, o ensino, a cultura e o desporto. Entre elas, a Escola Superior de Artes e Design (ESAD), o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA) e a Orquestra de Jazz de Matosinhos. Este alargamento reflete uma compreensão mais profunda de que a identidade de uma cidade portuária não se esgota no cais; ela transborda nas ruas, nas escolas e nas galerias.

30 anos de voz única

Fundada em 2 de setembro de 1996, a CPDL nasceu com a missão de dar unidade à voz de quem vive e trabalha em torno do porto: administradores, operadores, transitários, sindicatos e associações empresariais. Através da sua presidente, Marcília Montenegro, a instituição viu o CADM como o passo lógico seguinte a três décadas de diálogo. "Este edifício é o passo seguinte: um lugar onde o porto e a cidade se encontram, no sítio exato onde um acaba e a outra começa”, afirmou durante a cerimónia de encerramento da conferência de aniversário, um momento que contou com a presença de Daniela Coutinho (Globalmoza), Ester Silva (APDL) e da vereadora Manuela Álvares.

Na prática, o CADM funciona como uma ponte física e simbólica. Ele materializa a ideia de que as infraestruturas, por mais utilitárias que sejam, devem servir também como catalisadores de vida urbana. A presença digital, sugerida pelo nome do centro, alinha-se com as necessidades contemporâneas de um território que precisa de se reinventar, integrando a tecnologia e a arte numa narrativa que honra o seu passado industrial mas que olha, com otimismo, para as possibilidades do futuro. A cidade de Matosinhos, com isso, ganha um novo eixo de leitura, onde o trabalho duro do porto encontra a delicadeza da criação artística, ambos essenciais para a vitalidade do lugar.