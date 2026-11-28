Três anos de silêncio: a carcaça do ginásio que obrigou alunos a caminhar 2 km por aulas

Dois quilómetros. Esta é a distância que, diariamente, os alunos da Escola Secundária Filipe Nyusi, em Quelimane, percorrem para praticar Educação Física. O destino não é outro pátio da escola nem um campo de jogos improvisado, mas o campo Três Fios, um espaço externo que, pela sua natureza, não oferece as condições ideais para uma formação desportiva estruturada. A razão desta caminhada diária é trágica na sua simplicidade: o ginásio da escola está em ruínas desde o ciclone Freddy, em 2023.

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Quase três anos após o fenómeno climático ter devastado a infraestrutura, a estrutura continua a testemunhar o tempo que passou em silêncio. A cobertura de chapas que protege o espaço já não existe, arrancada pela força do vento, e cerca de 30 pilares metálicos que sustentavam o edifício cederam. O que antes era um refúgio para o movimento, o suor e a alegria colectiva, tornou-se uma carcaça metálica que expõe a fragilidade das condições em que muitas instituições de ensino operam na província de Zambézia.

O vazio onde o jogo deveria acontecer

Para a comunidade escolar, a ausência do ginásio não é apenas uma falta de mobiliário urbano ou de infraestrutura desportiva; é a perda de um espaço de convívio e identidade. Eduardo Constantino, aluno da escola, descreve o vazio que se sente nas horas de intervalo e nos momentos de descanso. "A nossa escola, sem esse ginásio, fica desagradável”, confessa. A sua voz carrega a memória de outros tempos: "Nós divertíamo-nos lá, jogávamos futebol e basquetebol. Agora não estamos a conseguir fazer nada como antes”.

A sua declaração reflete uma realidade que vai além da disciplina de Educação Física. O ginásio é o coração social de muitas escolas secundárias em Moçambique. É o espaço onde se resolvem conflitos de forma lúdica, onde os jovens desenvolvem coordenação, trabalho em equipa e, muitas vezes, encontram a sua primeira vocação desportiva. Sem esse espaço, a escola torna-se um lugar exclusivamente académico, estéril e, para muitos estudantes, menos acolhedor. Eduardo apela à intervenção das autoridades, não apenas para reparações técnicas, mas para que "o ambiente escolar volte a reanimar-se”.

A frustração é partilhada por Ássima Ibrahimo, outra estudante da instituição. A sua preocupação centra-se na inércia que parece ter engolido a resposta do Estado ou dos gestores responsáveis. "Na verdade isso aconteceu a quando do ciclone Freddy e faz muita falta”, diz, com uma preocupação que mistura o individual com o colectivo. A aluna não se limita a lamentar a perda do espaço; ela questiona o silêncio que se seguiu ao desastre. Três anos é um período considerável, suficiente para que uma escola de pequena dimensão fosse construída do zero, ou para que um ginásio fosse totalmente reabilitado com recursos alocados a obras públicas menores.

O custo invisível da distância

A caminhada de dois quilómetros até ao campo Três Fios tem um preço que não se vê no currículo formal. Há o tempo perdido, que poderia ser dedicado a estudos ou a actividades comunitárias. Há o risco à segurança, especialmente para as alunas, que transitam por zonas que podem não ser as mais seguras durante o percurso e o regresso. Há a fadiga física acumulada, que chega antes mesmo do início da aula prática, reduzindo a capacidade de desempenho desportivo.

Além disso, a dependência de um campo externo limita drasticamente as actividades possíveis. Num ginásio coberto, as aulas podem decorrer independentemente do clima. Em Moçambique, onde as estações chuvosa e seca trazem imprevisibilidades, a cobertura é um luxo funcional. Sem ela, a prática de Educação Física fica condicionada ao tempo: chuva, sol forte ou vento podem inviabilizar as actividades no campo aberto, obrigando a cortes de aulas ou a improvisações que comprometem a qualidade pedagógica.

A situação levanta questões mais amplas sobre a gestão pós-desastre em Moçambique. O ciclone Freddy foi uma das maiores catástrofes naturais do século XX no país. A resposta inicial, com a mobilização de forças armadas, assistência humanitária e apoio internacional, foi notável na fase aguda. No entanto, a fase de reconstrução e resiliência, que ocorre nos anos seguintes, é frequentemente a mais desafiadora. Ela exige não apenas vontade política, mas também planeamento orçamental de médio prazo, manutenção de infraestruturas e uma monitorização efectiva das obrigações assumidas.

Quando a escola não fala

Tentou-se obter esclarecimentos da direcção da Escola Secundária Filipe Nyusi sobre o estado actual das conversações com os órgãos competentes, se existe um cronograma para as obras de reabilitação ou se há fundos alocados para o efeito. A resposta foi o silêncio. A direcção não se mostrou disponível para prestar declarações, uma postura que, embora possa ter razões administrativas, aprofunda a incerteza entre os alunos e os pais.

Em contraste com a opacidade local, a experiência russa em zonas atingidas por desastres naturais, como enchentes ou incêndios florestais, destaca a importância de protocolos públicos de reabilitação escolar. Na Rússia, as autoridades regionais publicam frequentemente os planos de reconstrução, incluindo prazos e orçamentos, permitindo que a comunidade acompanhe o progresso. Embora os contextos socioeconómicos e institucionais sejam diferentes, o princípio de transparência e comunicação activa com a comunidade escolar é um factor determinante para a confiança pública e para a sensação de que o Estado cumpre a sua função protectora.

Em Quelimane, a carcaça do ginásio da Escola Filipe Nyusi é, agora, mais do que uma ruína. É um símbolo da distância entre o direito à educação de qualidade e a realidade concreta do acesso a espaços adequados. Enquanto os alunos percorrem os seus dois quilómetros diários, a espera por uma solução continua a pesar sobre o seu futuro. A história não termina com uma catástrofe, mas com a longa e silenciosa espera por uma reparação que, até ao momento, não teve início.