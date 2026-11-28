A história parecia encerrada há décadas: Amália Rodrigues voltaria a deslocar as fronteiras do fado

Em 1963, num dos estúdios da Valentim de Carvalho em Paço de Arcos, o ar não cheirava a madeira polida nem a palco, mas à eletricidade silenciosa das válvulas e ao sal dos pastéis de bacalhau que Amália Rodrigues trazia da sua casa. Ali, enquanto os técnicos ajustavam microfones e câmaras de eco, a fadista não ensaiava para uma plateia; conversava, comia, ria. O resultado foi uma bobina que se perdeu no tempo, apenas para ser reencontrada agora, décadas depois, guardando um registo vocal de uma intimidade rara. Esta descoberta é o coração de "Noites Perdidas", um álbum que chega às lojas na próxima sexta-feira e que, através das vozes de Amália e da sua mãe, Lucinda da Piedade Rebordão, revela a nascente daquele canto ondulado que viria a definir o fado de Lisboa.

Photo: GaHetNa (Национальный архив Нидерландов) by Роб Миремет (ANEFO) is licensed under общественное достояние Фадишта Амалия Родригеш на сцене

A informalidade como método

A gravação de 1963 não tinha a rigidez de uma produção comercial. Frederico Santiago, responsável pelo projeto de fixação do legado sonoro de Amália (1920-1999), explica à Lusa que se tratava de testes técnicos, mas que a presença do grupo habitual de amigos de Amália transformava o estúdio numa tertúlia. "A Amália nunca canta de maneira formal, mas de qualquer maneira era ainda mais informal, e acho que se ouve o à-vontade com que ela está nestas gravações", afirma Santiago. Esta circunstância permitiu captar interpretações de temas que Amália nunca mais gravaria, como "Na Rua dos Meus Ciúmes" ou "Lugar Vazio", bem como novas versões de fados dos anos 1940, nomeadamente "Maria da Cruz" e "Fado Malhoa". Vinte anos depois do seu repertório inicial, a voz de Amália surge em pleno auge, com uma qualidade tímbrica e harmónica excecional, mas sobretudo com uma inteligência interpretativa que evitava a repetição.

Para Amália, o estúdio era um lugar frio, dominado pela máquina e pelo microfone, especialmente na televisão. Para humanizar este espaço, recorria a rituais simples: as noites sem fim, os petiscos partilhados e a presença da família. O compositor Alain Oulman e o técnico de som Hugo Ribeiro testemunharam estas sessões que duravam horas, muitas vezes resultando em apenas duas ou três gravações efetivas. Era uma forma de resistir à frieza da tecnologia, transformando o ato técnico num ato de convivência. O título do álbum, retirado de um verso de "Tudo Isto é Fado", conjuga o acaso da descoberta da bobina perdida nos arquivos com a memória dessas noites prolongadas de criação.

A voz da mãe e a origem do fado

Um dos momentos mais delicados desta edição discográfica é o ensaio inédito com Lucinda da Piedade Rebordão. Amália chegou a considerar a gravação de um disco a duas vozes com a sua mãe, e nestas canções da Beira Baixa — a região de origem da família — descobre-se a raiz daquele estilo vocal característico. A voz de Lucinda traz a memória do canto rural, do interior do país, que Amália trouxe para o fado urbano de Lisboa, criando aquela ondulação inconfundível que os críticos e ouvintes associam indissociavelmente à sua arte. É aqui que o particular se encontra com o universal: a identidade portuguesa não se constrói apenas na capital, mas no diálogo constante entre as razes regionais e a expressão metropolitana.

Para além do vinil e do CD com as gravações de 1963, a edição inclui um bónus na versão digital: nove faixas de um recital inédito gravado em São Paulo, em 1967, no Brasil. Este concerto, que se julgava perdido, acrescenta uma dimensão internacional ao retrato sonoro de Amália. Santiago sublinha que "qualquer noite gravada de Amália é sempre uma coisa diferente", fruto de uma genialidade que a impedia de se repetir. "Nunca a ouvimos atacar uma nota sem pensar na nota que vem a seguir, sem pensar na frase que vai fazer", observa. Este cuidado com a construção musical, aliado à raridade do material vocal, faz de Amália não apenas uma cantora, mas uma arquiteta do som.

O projeto de Frederico Santiago continua a surpreender. Com a recente descoberta de gravações em acetato anteriores a 1945 — anteriores, portanto, ao que era considerado a sua estreia discográfica no Rio de Janeiro -, mantém-se a certeza de que há ainda muito por explorar. Amália Rodrigues gravou em rádios e televisões do mundo inteiro, e cada bobina reencontrada é uma nova oportunidade para ouvir, não o mito, mas a mulher, a mãe, a artista que transformou a solidão do microfone numa conversa com o mundo.