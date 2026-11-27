Em Vila Flor, os idosos deixam de ser apenas cuidados: tornam-se guias turísticos

Em Vila Flor, a memória não está apenas guardada em arquivos ou museus silenciosos; ela está prestes a ganhar rodas, vozes e um propósito renovado. Através do projeto "Nós e Movimento-Passado e Futuro”, a Santa Casa da Misericórdia da vila está a transformar a sua infraestrutura e, acima de tudo, o papel dos seus utentes, convertendo a experiência da velhice num ativo turístico e social.

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Quando o património é a própria vida

A iniciativa, que contou com um financiamento de cerca de 130 mil euros do Turismo de Portugal, propõe algo que vai além da simples reabilitação de edifícios. O objetivo é criar uma ponte entre quem visita e quem habitou a terra. A ideia central é a do envelhecimento ativo: não se trata apenas de cuidar de quem envelhece, mas de reconhecer que a bagagem cultural e as histórias de vida dos idosos são, por si só, um destino turístico.

O plano prevê a criação de sete alojamentos turísticos espalhados pelo concelho, em edifícios que pertencem à Misericórdia — alguns dos quais foram antigos centros de dia. Um exemplo concreto deste processo de metamorfose já é visível numa quinta da instituição, onde um lagar restaurado e um atelier servirão de palco para a interação. Não será um turismo de catálogo, mas sim de partilha, onde os utentes, apoiados por técnicos, serão os guias da sua própria história.

A distância entre o direito ao cuidado e a dignidade da utilidade

Para quem olha a questão social, este projeto revela a diferença fundamental entre a assistência passiva e a inclusão ativa. Muitas vezes, a proteção social limita-se a garantir o teto e a alimentação; aqui, a aposta recai sobre a dignidade de ser útil e reconhecido. Ao participarem no acolhimento de visitantes e na interpretação do património, entre 25 a 30 idosos, numa primeira fase, recuperam o sentimento de pertença e a valorização do seu saber empírico.

As visitas serão feitas de forma dinâmica, recorrendo a tuk tuks, permitindo que a mobilidade reduzida não seja uma barreira, mas sim um detalhe técnico superado para que a transmissão de memórias e tradições locais possa acontecer.

Um investimento na humanidade

O investimento total na requalificação e promoção turística ascende a cerca de um milhão de euros. No entanto, o valor real não reside nos materiais de construção, mas na capacidade de transformar espaços de cuidado em espaços de troca. Enquanto em muitos países a terceira idade é vista como um encargo para o Estado ou um período de isolamento, esta abordagem em Vila Flor sugere que o passado pode ser o motor do futuro económico e social da região.

O projeto deverá estar plenamente operacional a partir de abril do próximo ano. Até lá, fica a expectativa de ver como esta simbiose entre turismo e assistência social conseguirá devolver a voz a quem, tantas vezes, é silenciado pelo tempo, transformando a fragilidade da idade na força da experiência.