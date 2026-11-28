Alunos caem desmaiados na aula: comunidade de Guijá exige presença de curandeiro antes dos exames

Na Escola Básica de Nwatxomani, no distrito de Guijá, província de Gaza, em Moçambique o silêncio das salas de aula tornou-se o som dominante dos últimos dias. Há quase um mês, cerca de 1.600 estudantes, desde a primeira até à nona classe, estão afastados do ensino. O motivo não é uma falta de materiais nem uma greve dos professores, mas sim uma exigência da comunidade local: a presença de um médico tradicional para lidar com episódios recorrentes de desmaios que, segundo os relatos, foram atribuídos a forças espirituais. A três dias do arranque dos exames finais, a incerteza paira sobre o futuro académico de milhares de jovens moçambicanos, que correm o risco de perder o ano lectivo.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мигранты из Африки

A perceção coletiva do perigo

A situação começou de forma discreta, mas rapidamente ganhou contornos de alarme social. Os primeiros casos de desmaios de alunos foram interpretados pela comunidade com certa desatenção, como algo passageiro ou até mesmo brincadeira. No entanto, a frequência dos incidentes mudou a narrativa. Numa manhã, dez alunos caíram inanimados; no dia seguinte, o número subiu para quinze. O ponto de inflexão ocorreu quando a instabilidade atingiu também o corpo docente, com professores a desmaiarem e conflitos físicos a eclodirem no espaço escolar. Para as famílias, a mensagem foi clara: a escola deixou de ser um espaço seguro para o desenvolvimento intelectual e passou a ser vista como um local de vulnerabilidade física e espiritual.

"Houve dez alunos que desmaiaram, mas não levámos o assunto a sério, pensámos que era brincadeira. No segundo dia, desmaiaram quase 15 alunos e também ficámos com medo. No último dia, houve muita agitação, até professores desmaiaram e começaram a bater-se”, recorda um dos alunos, cujos colegas agora acumulam semanas de lacunas no currículo.

Diante desta perceção de risco, os encarregados de educação tomaram uma decisão unânime: manter as crianças em casa. Para muitas famílias em comunidades rurais como Ndonga, a proteção física e espiritual da criança tem prioridade imediata sobre a aquisição formal de competências académicas. A falta de uma resposta institucional rápida à sua exigência de envolvimento da medicina tradicional consolidou essa posição.

O conflito entre sistemas de saúde e expectativas sociais

O impasse em Guijá revela uma tensão comum em muitas regiões de Moçambique: a fricção entre o sistema público de educação e saúde, baseado em protocolos biomédicos e administrativos, e o sistema de conhecimento tradicional, que ancora a vida comunitária e a interpretação dos eventos quotidianos. Os pais não recusam a escola por rejeição à educação, mas porque sentem que a instituição não está a oferecer um ambiente que respeite as suas crenças e que garanta a integridade dos seus filhos segundo a sua visão de mundo.

"Na escola, no último mês, já pedimos que se chamasse o curandeiro, mas até então a escola está a negar. Para os nossos filhos, preferimos que não estudem e não chumbem, mas que fiquem em casa, porque pode ser que voltem a desmaiar”, explica um encarregado de educação, destacando a prioridade dada à segurança física perante a incerteza académica.

Ferão Bambo, director provincial da Educação, confirma que a ausência de avaliações finais torna impossível, por enquanto, determinar a passagem de classe ou o acesso aos exames nacionais. "Os alunos não estão a comparecer à escola e as nossas actividades não estão a decorrer como deviam. Estão afectados cerca de 1.600 alunos… Neste momento, ainda não temos datas a avançar”, admite o responsável, reconhecendo a complexidade do cenário.

Uma solução que exige diálogo, não imposição

A resposta das autoridades tem sido uma combinação de esforço diplomático e planeamento burocrático. A Direcção Provincial da Educação trabalha na criação de um calendário específico para recuperar as aulas perdidas e aplicar os exames, mas reconhece que, sem o regresso dos alunos, este plano é inoperante. Paralelamente, o administrador distrital de Guijá, Jaime Mugabel, anunciou que está em comunicação com a presidência provincial da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique (AMETRAMO). Uma equipa de tradicionais deve deslocar-se à escola nos próximos dias para "trabalhar naquele lugar, para ver se encontramos uma solução”.

Esta iniciativa é vista com otimismo por figuras comunitárias. João Macamo, líder local, defende que a inclusão das estruturas tradicionais não é uma concessão, mas uma estratégia de coesão. "Eu aconselho a Educação a juntar-se à liderança tradicional para encontrar uma solução. Se deixarmos as crianças em casa e não resolvermos o problema, vão perder o aproveitamento… Como vão fazer os exames com estes problemas?”, questiona.

O caso de Nwatxomani não é apenas um incidente isolado de saúde mental ou médica; é um retrato das dinâmicas sociais que moldam a educação em Moçambique. Ele mostra que, para que o acesso à educação seja efectivo, é necessário compreender os limites da autoridade institucional e a força das normas sociais. Enquanto as instituições tentam preencher formulários e planejar calendários de recuperação, a comunidade aguarda um gesto de reconhecimento que valide a sua preocupação primária: a proteção integral da criança, sob a óptica da família e da tradição local. A solução não reside apenas na administração dos exames, mas na construção de uma confiança partilhada entre a escola e a comunidade, onde a medicina tradicional e a educação formal possam coexistir sem antagonismo.