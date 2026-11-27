Entre 7 e 12 de Dezembro, Maputo torna-se o epicentro de uma das indústrias criativas mais dinâmicas de Moçambique. A segunda edição do Mozambique Fashion Forum, a 21.ª edição da Mozambique Fashion Week, o lançamento público do Mozambique Fashion Council e a MFW Pop-up Store não são apenas eventos de apresentação de vestuário. São a materialização de uma estratégia para transformar a criatividade num activo económico sólido, ligando a agricultura à fábrica, e a fábrica ao consumidor final.
O conceito "Beyond Fashion — Da Terra ao Tecido. Da Cultura ao Futuro" deixa claro que o objectivo vai além da passerelle. Aqui, a moda é vista como parte integrante da cadeia produtiva nacional. O debate central, que arranca no dia 7 de Dezembro com a presença do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, foca-se numa questão prática: como converter o potencial criativo e os recursos locais, como o algodão, numa indústria organizada, competitiva e geradora de emprego?
O Mozambique Fashion Forum, organizado em colaboração com o Instituto do Algodão e das Oleaginosas de Moçambique (IAOM), serve como o espaço onde os sectores que tradicionalmente operam em silos se encontram. Estarão presentes representantes do Governo, indústria, comércio, produtores agrícolas, institutos de ensino e parceiros internacionais.
A discussão percorre todo o ciclo de produção. Começa na terra, com o cultivo de matérias-primas, e avança para as etapas de transformação, tecelagem e confecção. Não se trata apenas de estéticos, mas de eficiência, logística e comercialização. Temas como a formação técnica de jovens, a economia circular e a valorização do turismo cultural ganham peso económico concreto. O objectivo é criar parcerias que permitam que o produto moçambicano tenha identidade, qualidade e acesso a mercados internacionais, reduzindo a dependência de importações para peças de baixo valor acrescentado.
Uma das lacunas históricas da indústria da moda em Moçambique é a falta de dados estruturados. Para colmatar isto, o lançamento do Mozambique Fashion Council (MFC) anuncia uma das suas primeiras acções: o mapeamento exaustivo dos actores do sector.
Este levantamento pretende identificar e registar estilistas, designers, artesãos, produtores, empresas têxteis, escolas de formação, fotógrafos e promotores de eventos. Sem este mapa, é difícil planejar políticas públicas de apoio à indústria, alocar fundos ou negociar condições comerciais. O Council aspira a ser a plataforma que unifica estes actores, promovendo padrões de qualidade e boas práticas. É um passo essencial para que a moda deixe de ser vista apenas como actividade individual de criadores isolados e passe a ser percebida como um sector industrial com capacidade de agregação.
A celebração da 21.ª edição da Mozambique Fashion Week, que decorre de 9 a 12 de Dezembro, confirma a maturidade desta iniciativa. Desde 2005, a MFW serviu como vitrine para o talento local. Neste ano, a passerelle recebe marcas de Moçambique, África do Sul, Zimbabué, Reino Unido, Indonésia e Itália.
Esta diversidade não é apenas um exercício de diplomacia cultural; é uma oportunidade de aprendizagem técnica e de exposição a diferentes linguagens de design. Destaca-se a sessão especial com a Savannah College of Art and Design (SCAD), uma universidade norte-americana de referência no design. A participação, que pode ser presencial ou à distância, permite que os profissionais moçambicanos acedam a conhecimento especializado, fortalecendo a capacidade técnica local.
Vasco Rocha, CEO da DDB Moçambique, que geriu a marca ao longo destas duas décadas, resume a evolução com uma precisão que toca no cerne da economia criativa: "Durante vinte anos mostrámos ao mundo o que Moçambique sabe vestir. Agora queremos que o mundo saiba quem o faz. A cultura é a nossa matéria-prima, os jovens são a nossa indústria, e a moda é o caminho entre os dois".
A criatividade precisa de se transformar em receita para ser sustentável. A MFW Pop-up Store é o espaço onde isso acontece. Durante a semana, criadores e produtores terão a sua própria loja multimarcas, reunindo vestuário, joalharia, calçado, acessórios e artesanato.
Esta iniciativa aproxima o consumidor final do criador, permitindo que a história por trás de cada peça — a origem do material, o processo de produção, a identidade cultural — seja comunicada directamente. Ao facilitar a venda e o feedback imediato, a Pop-up Store valida o mercado. É aqui que o artesão e o empresário testam a aceitação das suas colecções e estabelecem os primeiros contatos comerciais que podem levar a contratos de fornecimento ou exportação.
Os eventos de Dezembro em Maputo formam um ecossistema. O Fórum define a visão industrial e as políticas. O Council cria a base de dados e a representação sectorial. A Fashion Week dá visibilidade e intercâmbio cultural. E a Pop-up Store materializa as vendas. Ao articular cultura, identidade, produção e mercado, esta semana de moda pretende contribuir para uma indústria mais estruturada e inclusiva.
Para os moçambicanos que trabalham a terra, que tecem os fios ou que desenhando as formas, esta não é apenas uma semana de desfiles. É uma oportunidade de ver o seu trabalho reconhecido, valorizado e integrado numa economia que, finalmente, começa a olhar para dentro antes de olhar para fora.
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