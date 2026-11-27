Rostropovich encomendou-lhe um concerto e a ditadura mandou prendê-lo: Tomar prepara um ano inteiro para redescobrir Fernando Lopes-Graça

Existe um som que não se ouve apenas com os ouvidos, mas com a memória de um lugar. Em Tomar, no coração do concelho de Santarém, esse som tem nome e rosto: Fernando Lopes-Graça. De sexta-feira até 27 de fevereiro de 2027, a cidade prepara-se para assinalar os 120 anos do nascimento de um dos maiores músicos do século XX português, numa celebração que promete ser tanto um ato de memória coletiva quanto uma descoberta sonora para muitas gerações.

Photo: Casa Comum - Фонд Мариу Соареша by Автор неизвестен is licensed under В общественном достоянии Фернандо Лопеш-Граса - Португальский композитор

"Tomar tem orgulho nesta ligação e a responsabilidade de manter vivo este legado, tornando-o conhecido, estudado e escutado”, afirmou Tiago Carrão, presidente da Câmara Municipal, sublinhando a dimensão de um programa que transcende a mera efeméride. A efeméride é, aliás, o ponto de partida, mas não o destino. O programa, que arranca no dia em que se assinalam 32 anos da morte do compositor, pretende que a obra de Lopes-Graça deixe de ser um arquivo distante para se tornar presença no quotidiano cultural.

A casa como testemunho

O centro gravitacional destas comemorações é a Casa Memória Lopes-Graça, inaugurada em 2008 no local onde o compositor nasceu. Mais do que um museu, este espaço funciona como uma câmara de ressonância onde o passado fala com o presente. Ali, entre partituras, fotografias, livros e objetos pessoais, vive-se a vida de um homem que foi compositor, pianista, maestro, professor, musicólogo e ensaísta. Foi aos 14 anos que, no antigo cine-teatro da cidade, Lopes-Graça começou a trabalhar como pianista, iniciando ali a sua relação indissociável com a música e a cidade.

A exposição documental "Tomar e Lopes-Graça nas décadas de 40 e 50 do século XX”, patente nesta casa, convida o visitante a mergulhar no contexto histórico e cultural que moldou a sua obra. É uma tentativa de compreender, através dos objetos e dos documentos, como a linguagem erudita contemporânea se fundia, na sua criação, com a tradição popular portuguesa, num trabalho que ele mesmo desenvolveu, por vezes em colaboração com Michel Giacometti, para recolher e divulgar o património musical oral.

Da memória à escuta

A programação desenhada para este período de celebrações é vasta e diversa, envolvendo músicos, investigadores, associações culturais, escolas e instituições de todo o concelho. O objetivo é duplo: revisitar a obra e aproximá-la de públicos de diferentes idades.

No dia 17 de dezembro, data do aniversário do compositor, o Cine-Teatro Paraíso recebe o concerto "Nacionalismos”, interpretado pela Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana. No dia seguinte, a música volta às ruas e às salas de aula, quando alunos dos dois agrupamentos de escolas do concelho interpretam as "Canções e Rondas Infantis” de Lopes-Graça, baseando-se num CD editado pelo município em 2006, aquando do centenário do seu nascimento.

A oferta musical estende-se a concertos da Orquestra Sinfónica de Thomar, formações corais e filarmónicas, recitais de piano com Fausto Neves e Alexander Kuklin, e audições comentadas de obras do compositor. Cada evento é uma oportunidade para ouvir, não como arquivo, mas como linguagem viva, uma música que conjuga a complexidade da erudição com a alma do povo português.

Uma vida entre a música e o combate

Fernando Lopes-Graça não foi apenas um músico; foi uma consciência cívica. Nascido em 1906, formou-se no Conservatório Nacional de Lisboa, tendo como mestres nomes como Vianna da Motta, Tomás Borba e Luís de Freitas Branco. Foi fundador do semanário republicano A Acção, em Tomar, aliando a criação artística à intervenção política. Essa posição custou-lhe a liberdade e o exercício docente, tendo sido preso por diversas vezes durante a ditadura.

A sua obra reflete essa tensão entre o estético e o ético. Das "Canções Heróicas”, incluindo o célebre "Acordai”, ao "Requiem pelas Vítimas do Fascismo”, a sua música é um testemunho da resistência. Curiosamente, a sua universalidade foi reconhecida também no mundo da música clássica internacional: o violoncelista russo Mstislav Rostropovich encomendou e estreado um concerto para violoncelo e orquestra do compositor, um elo entre duas tradições culturais que, em Lopes-Graça, encontram um ponto comum na dignidade do gesto humano e artístico.

Um legado para o futuro

Lopes-Graça faleceu em 27 de novembro de 1994, na Parede, concelho de Cascais. Deixou em testamento o seu espólio à Câmara Municipal de Cascais, para integração no Museu da Música Portuguesa, mas a sua ligação a Tomar permanece inquebrantável.

As comemorações culminam em 27 de fevereiro de 2027, com o lançamento de um livro-CD dedicado à sua música, numa iniciativa que conta com o pianista Miguel Borges Coelho e o compositor Daniel Moreira. É um gesto final de abertura, de partilha. Como afirma Tiago Carrão, o objetivo é que Lopes-Graça "não seja apenas uma personalidade [a recordar] em datas comemorativas, mas um autor presente na vida cultural de Tomar, escutado e descoberto por cada nova geração”.

Neste exercício de memória e escuta, Tomar oferece-nos mais do que um tributo a um músico; oferece-nos uma chave para entender a alma portuguesa no século XX, através da precisão das suas notas e da força das suas ideias. É um convite para ouvir o passado com os ouvidos abertos ao futuro.