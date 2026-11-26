Grávida assume o volante em parada: fuga expõe falhas e aciona busca ampla no Novo México

Uma detenta grávida de 26 anos fugiu durante o transporte de volta à prisão, após uma consulta pré-natal, no Novo México, nos Estados Unidos. Rebecca Taylor teria assumido o controle do veículo em que viajava com outra presa, depois que a equipe parou para comprar comida em Albuquerque, na manhã de quarta-feira, dia 25, segundo a BBC.

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O Departamento de Correções do Novo México informou que o veículo e o uniforme prisional foram recuperados, mas Taylor continua foragida. A outra detenta conseguiu sair do automóvel durante a fuga, de acordo com a imprensa local.

Taylor estava no segundo trimestre da gravidez e não foi algemada durante o transporte, explicou Brittany Roembach, porta-voz do departamento, à BBC. Segundo as informações disponíveis, um agente acompanhava a viatura, mas não estava dentro dela no momento da fuga. Taylor estava presa por vários crimes de furto e roubo.

Uma operação com participação de várias autoridades foi iniciada para localizá-la. As prisões do estado entraram em confinamento após a fuga; a medida foi suspensa às 6h de quinta-feira. A Western New Mexico Corrections Facility, onde Taylor estava detida, manteve restrições de circulação e suspendeu as visitas.

Se a apuração confirmar que a parada e a ausência do agente no veículo foram decisivas, o caso poderá levar a uma revisão dos procedimentos de transporte de detentas grávidas. Essa possibilidade dependeria de uma avaliação das regras de segurança e das medidas adotadas para acomodar a condição médica de Taylor.