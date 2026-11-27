O gato que canta como pássaro e rouba frutas de macacos: o jaguareti quebra todas as regras da selva

Entre os felinos selvagens da América do Sul, poucos despertam tanta curiosidade quanto o jaguareti (*Puma yagouaroundi*). À primeira vista, a criatura desafia as expectativas taxonômicas: possui a silhueta que remete a uma doninha, emite sons que mimetizam pássaros e apresenta hábitos alimentares que rompem a rigidez do carnivorismo estrito.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ягуарунди и обезьяна в тропическом лесу

A morfologia do equívoco

A anatomia do jaguareti é marcada por um corpo alongado e flexível, sustentado por patas curtas e fortes, com uma cauda que pode atingir 60 centímetros. Com comprimento entre 55 e 77 centímetros e peso variando de 4,5 a 9 quilogramas, o animal é ligeiramente maior que um gato doméstico robusto. Essa aparência singular, somada à cabeça arredondada e focinho curto, levou naturalistas a confundi-lo, por vezes, com membros da família dos mustelídeos ou filhotes de pumas.

A coloração do espécime também foi fonte de debates científicos. Existem duas variantes principais: um cinza-acastanhado com nuances avermelhadas e um ruivo intenso. No passado, os indivíduos ruivos eram classificados como uma espécie distinta, denominada "eira". Contudo, a biologia comprovou tratar-se de variações cromáticas dentro da mesma população, sendo possível que ninhadas de uma mesma mãe apresentem as duas cores simultaneamente.

A acústica da camuflagem

Um dos traços mais intrigantes do jaguareti é a sua comunicação. Ao contrário do miado ou do ronronar típicos de outros felinos, este animal produz chilreios, assobios e trilos que lembram a vocalização de aves. Essa característica está intrinsecamente ligada ao seu ritmo circadiano: diferentemente da maioria dos felinos, o jaguareti é diurno.

Em ecossistemas de florestas tropicais, onde o canto dos pássaros é onipresente durante o dia, esses sons funcionam como uma ferramenta de camuflagem acústica. A habilidade permite que os indivíduos se comuniquem entre si sem alertar presas ou atrair a atenção de predadores maiores, integrando-se ao ruído ambiente da floresta.

Flexibilidade alimentar e simbiose oportunista

Embora a base de sua dieta consista em pequenos mamíferos — como porcos-da-índia selvagens, roedores e coelhos -, além de lagartos, aves e peixes, o jaguareti exibe uma plasticidade alimentar rara. O animal consome frutas, como figos, uvas e bananas, hábito observado tanto na natureza quanto em recintos zoológicos.

Essa preferência por vegetais resultou em um comportamento social incomum nas florestas do Panamá: a coexistência pacífica com grupos de primatas. A interação segue uma lógica de benefício mútuo indireto: enquanto os macacos colhem frutas no topo das árvores, parte dos frutos cai ao solo. O jaguareti, posicionado na base, recolhe a comida sem a necessidade de escalar, estabelecendo uma relação de vizinhança não agressiva, algo extremamente raro entre felinos e primatas.

Distribuição e comportamento

O habitat do jaguareti é vasto, estendendo-se desde o sul dos Estados Unidos (como o Texas), atravessando a América Central até a Argentina. O animal ocupa desde savanas e florestas densas até áreas pantanosas, mantendo sempre a proximidade com cursos d'água e refúgios naturais.

Apesar de sua natureza esquiva, há registros de tentativas de domesticação. Nestes casos, o animal demonstra uma curiosidade incessante e alta energia. Contudo, sua utilidade como caçador de pragas em fazendas é limitada, pois a inclinação instintiva por aves frequentemente resulta na predação de galinheiros.

Embora a espécie não seja classificada atualmente como extinta, observa-se um declínio na densidade de suas populações. Para mitigar esse processo e proteger a viabilidade deste felino singular, a caça ao jaguareti é oficialmente proibida em diversos países.