Vereador pede tombamento do 'Piso Paulista' para evitar substituição por concreto

Um detalhe visual que muitos paulistanos pisam diariamente sem notar, mas que define a identidade urbana da capital, corre o risco de sumir definitivamente. O vereador Nabil Bonduki (PT) formalizou um pedido à Prefeitura de São Paulo para o tombamento do "Piso Paulista”, o calçamento adornado com o desenho do mapa da cidade, que vem sendo sistematicamente substituído por concreto simples na gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Photo: stk_001332 by Зе Карлос Барретта из Сан-Паулу, Бразилия. is licensed under Flickr Улица Паулиста, Сан-Пауло

A importância do Piso Paulista vai além da estética. Criado em 1966 por Mirthes Bernardes, então servidora da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, o padrão nasceu de um concurso promovido por José Vicente de Faria Lima. A ideia era dar a São Paulo uma assinatura visual própria, inspirando-se no impacto icônico do calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. O projeto de Mirthes venceu e transformou-se em um marco do urbanismo local.

O problema é que, quase sessenta anos depois, a memória física desse projeto está sendo apagada. Um exemplo crítico ocorreu no entorno do Museu do Ipiranga, onde o desenho original foi removido para dar lugar ao concreto. Para conter esse processo de invisibilização, Bonduki anexou ao pedido um parecer técnico do designer Pablo Figueiredo, que resgatou a história e a relevância do piso através de pesquisas em acervos pessoais e arquivos de imprensa.

O pedido, enviado à Secretaria Municipal de Cultura nesta quarta-feira (25/11), já apresenta um mapeamento preliminar de locais onde o Piso Paulista ainda resiste, incluindo pontos emblemáticos como as avenidas Paulista, Ipiranga, Consolação, Sumaré e Santo Amaro, além de praças como a Princesa Isabel e a Pérola Byington. A sugestão é que o Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura amplie essa lista para garantir a preservação integral do conjunto.

A luta pelo tombamento carrega também um peso humano. Mirthes Bernardes, a mente por trás do desenho, passou décadas sem o devido reconhecimento público por sua contribuição à cidade. Ela faleceu em 2020, aos 86 anos. Agora, seu sobrinho, Cid Freitas, apoia a iniciativa como uma forma tardia, mas necessária, de homenagear a tia e evitar que a história urbana de São Paulo seja deletada por conveniências de manutenção.

Se o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico (Conpresp) aprovar a medida, a administração municipal será obrigada a preservar o padrão original em todas as áreas tombadas, impedindo intervenções que causem danos irreversíveis a esse símbolo cultural e urbanístico.