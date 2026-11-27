SPU questiona validade de contrato de imóvel de Richarlison em Angra dos Reis

A Secretaria do Patrimônio da União (SPU) questiona a validade jurídica do contrato de compra e venda de um imóvel na Ilha Comprida, em Angra dos Reis (RJ), adquirido pelo jogador Richarlison e seus sócios por meio da empresa Sport 70. O órgão identificou que a transação, realizada em 2021, pode ter sido formalizada irregularmente ao descumprir as exigências do Código Civil Brasileiro.

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De acordo com a análise da SPU, a Sport 70 declarou ter pago R$ 1,16 milhão pelo terreno. No entanto, a operação foi registrada via instrumento particular. Segundo o artigo 108 do Código Civil, negócios imobiliários que superem o valor de 30 vezes o maior salário mínimo vigente exigem obrigatoriamente a lavratura de escritura pública em cartório para terem validade jurídica. Em 2021, esse limite era de R$ 33 mil, montante amplamente superado pelo valor da compra.

Devido a essa inconsistência, Adilson Linhares, coordenador da SPU no Rio de Janeiro, solicitou em 5 de novembro um parecer jurídico da Consultoria Jurídica do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O objetivo é determinar se a administração federal pode reconhecer contratos particulares que ignorem o limite legal de valor estabelecido por lei.

O questionamento ocorre no âmbito de um processo administrativo de regularização de posse iniciado pela Sport 70 em 2021. Além da validade do contrato, a SPU apurou divergências métricas significativas: enquanto a empresa reivindica a regularização de uma área de 4.409 metros quadrados, a matrícula do imóvel apresentada registra apenas 1.435 metros quadrados.

A análise técnica indica que a área pleiteada pela Sport 70 sobrepõe-se parcialmente a dois terrenos registrados em nome da WT Administração, empresa do advogado Willer Tomaz, que também reivindica a propriedade da área em disputa.

Para dirimir as controvérsias, a SPU adotou as seguintes providências:

Notificação da Sport 70 para a apresentação de documentos que comprovem a origem dos direitos alegados e identifiquem os proprietários anteriores;

Solicitação de certidões históricas, de ônus reais, plantas e memoriais descritivos ao Cartório do 1º Ofício de Angra dos Reis.

Em resposta aos questionamentos, Rafael Magalhães, advogado de Richarlison, afirmou que a defesa mantém o "compromisso com a legalidade" e que os apontamentos serão analisados pelas instâncias competentes dentro do contexto integral do processo.

O processo de regularização do terreno permanece em aberto, aguardando a definição jurídica sobre a validade do instrumento de compra e a conciliação dos dados territoriais.