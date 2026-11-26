Defesa de Daniel Vorcaro pede transferência de processo no STF para Gilmar Mendes

A defesa de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, protocolou na última quarta-feira (25) uma questão de ordem perante o Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo é contestar a relatoria do ministro Kassio Nunes Marques em um mandado de segurança e solicitar que o processo seja transferido para o ministro Gilmar Mendes.

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O imbróglio jurídico centra-se na distribuição do mandado de segurança, ocorrida em 23 de novembro. A ação original, apresentada em 16 de novembro, questiona a competência do ministro Edson Fachin para decidir sobre medidas urgentes nas investigações envolvendo o banco. A defesa sustenta que, por ser o ministro mais antigo da Corte, Gilmar Mendes deveria ser o responsável por tais decisões.

A relatoria foi atribuída a Nunes Marques com base na regra de prevenção, aplicada quando um magistrado já conduziu processos relacionados ao mesmo assunto. Segundo a área técnica do STF, Nunes Marques analisou, em março, um pedido envolvendo Vorcaro (arquivado em junho) e, em outubro, um pedido de revogação de prisão. No entanto, a defesa alega que tais processos não possuem conexão suficiente com a ação atual e ressalta que ambos foram protocolados por terceiros, sem a participação dos advogados constituídos de Vorcaro.

A disputa processual ocorre paralelamente aos questionamentos sobre a manutenção da prisão preventiva do ex-banqueiro. O ministro Edson Fachin, que tem conduzido as medidas urgentes do caso, indeferiu o pedido de soltura, fundamentando que a liberdade de Vorcaro poderia comprometer a produção de provas e a integridade da investigação.

Os advogados de Vorcaro contestam essa decisão, argumentando que a prisão preventiva carece de demonstração concreta de necessidade e não pode ser utilizada como antecipação de pena. Além disso, a defesa questionou o intervalo de sete dias entre o protocolo da ação e a sua distribuição a Nunes Marques, período durante o qual Fachin proferiu decisões sobre a custódia do investigado.

Até o momento, o STF não decidiu sobre a mudança de relator. A análise do pedido de transferência da ação não altera, por si só, a situação prisional de Daniel Vorcaro.