O Ministério Público de São Paulo (MPSP) propôs a criação de um mecanismo de compensação imediata para passageiros afetados por falhas graves nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela concessionária ViaMobilidade. A sugestão, discutida em reunião na última quarta-feira (25/11), prevê a entrega de um cartão com 30 passagens gratuitas para usuários prejudicados por descarrilamentos ou paralisações prolongadas.
Na prática, a medida ainda não é uma regra. A ViaMobilidade não aceitou a proposta de imediato e tem um prazo de 30 dias para analisar a viabilidade técnica e financeira da sugestão e apresentar uma resposta formal ao MPSP. O movimento do Ministério Público é parte de um inquérito instaurado em maio para apurar a má prestação de serviços e a recorrência de falhas operacionais.
Paralelamente à questão das passagens, a Agência de Transportes de São Paulo (Artesp) revelou que o volume de multas aplicadas à ViaMobilidade ultrapassa R$ 500 milhões. Esse montante inclui penalidades por atrasos na devolução de trens à CPTM. Parte desses valores foi convertida em investimentos obrigatórios, como a substituição do sistema de sinalização, obras que não constavam no contrato original de concessão.
Quanto à operação, a Artesp exigiu a entrega de um plano de ação detalhado para solucionar falhas recorrentes e atrasos nos intervalos entre trens. O documento deve ser protocolado até o dia 17 de dezembro.
Sobre as falhas técnicas recentes, a concessionária atribuiu as paralisações dos dias 12 e 19 de novembro à queima de componentes eletrônicos do sistema de freio de emergência. Para mitigar o risco, a fabricante Alstom foi acionada para a substituição preventiva das peças. Até o dia 21 de novembro, 36 composições foram revisadas, embora a causa exata da queima dos componentes ainda não tenha sido identificada.
Em relação aos descarrilamentos ocorridos em agosto na Linha 8-Diamante, a ViaMobilidade admitiu falhas estruturais: o primeiro evento foi causado por falta de lubrificação e problemas na geometria da via; o segundo, com passageiros a bordo, ocorreu devido a um desnível entre trilhos novos e antigos durante um processo de substituição de equipamentos.
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Equipamentos de comunicações por satélite foram distribuídos às sedes das juntas de freguesia em Portugal para responder a situações de emergência, com custos mensais a cargo das autarquias locais.