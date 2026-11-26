Janones alega tentativa de desmoralização para afastá-lo de debate sobre regulação de redes sociais

O deputado federal André Janones declarou, em entrevista ao portal Metrópoles, que teme por sua integridade física no contexto das discussões sobre a regulação das redes sociais no Brasil. O parlamentar afirma ser alvo de uma estratégia de desmoralização pública com o intuito de afastá-lo do debate sobre a responsabilização de plataformas digitais.

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Janones atribui a articulação dessa suposta manobra ao deputado Nikolas Ferreira e a outros integrantes da extrema direita. O parlamentar fundamenta sua denúncia em uma acusação anônima de violência sexual divulgada recentemente nas redes sociais, a qual ele classifica como "armação".

Para contestar a veracidade do relato, Janones aponta a existência de inconsistências cronológicas: a acusação menciona fatos de 2012, período em que ele supostamente presidiria o Diretório Central dos Estudantes (DCE) de uma universidade, embora o deputado afirme ter concluído a graduação em 2008. O parlamentar assegura que não existem processos judiciais em curso sobre o caso e que já recorreu ao Judiciário para apurar a situação.

Além disso, Janones mencionou possuir uma sentença judicial que comprovaria que a empresa Meta teria favorecido a distribuição de conteúdos de Nikolas Ferreira durante o período eleitoral, o que, na visão do deputado, configuraria interferência no processo democrático.

No campo legislativo, o deputado manifestou interesse em assumir a relatoria de um projeto de regulação das big techs. Ele defende a implementação de mecanismos de fiscalização de algoritmos e a responsabilização jurídica das plataformas pela disseminação de notícias falsas, comparando a necessidade de regulação ao regime de responsabilidade já aplicado aos veículos de imprensa e emissoras de televisão.

Em outros tópicos da entrevista, Janones abordou a aprovação do ajuste fiscal na Câmara dos Deputados, detalhando sua atuação para convencer parlamentares sobre a viabilidade da medida. Ele defendeu que a proposta preservou as áreas de saúde e educação, focando a redução de gastos em créditos tributários e supersalários.

O parlamentar também teceu críticas à comunicação do campo progressista, argumentando que a linguagem utilizada é frequentemente elitista e acadêmica, dificultando a interlocução com a população em geral.

Por fim, questionado sobre a composição do ministério para o próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Janones afirmou que não houve conversas sobre a nomeação de ministros, mesmo após ter compartilhado um voo de 16 horas com o chefe do Executivo.