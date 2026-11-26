Conselho de direitos ataca: conduta de prefeito de Belo Horizonte chocou especialistas locais

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais (CONEDH/MG) publicou, nesta quarta-feira (25), uma nota oficial de repúdio à conduta do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil). O questionamento centra-se na abordagem e posterior exposição pública de um homem flagrado fumando maconha em espaço público da capital.

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O incidente ocorreu na segunda-feira (23) e foi registrado em vídeo divulgado pelo próprio prefeito em suas redes sociais. Nas imagens, Damião questiona a procedência do indivíduo — que informou ser da Paraíba — e afirma que a cidade possui regras, declarando que "BH não é terra sem lei". O prefeito acionou a Guarda Civil Municipal, que efetuou a prisão em flagrante do cidadão.

Na nota assinada por Fernando Gonzaga Jayme, presidente do CONEDH/MG, a entidade argumenta que as funções de segurança e organização urbana não conferem a autoridades o direito de constranger ou expor cidadãos a situações vexatórias. O Conselho destaca, especificamente, que a origem geográfica do abordado não pode servir como critério de suspeição ou justificativa para tratamento diferenciado.

O documento fundamenta a crítica nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa (Art. 37 da Constituição Federal), além das garantias do Artigo 5º. O órgão ressalta que a conduta da autoridade deve ser examinada sob a ótica da legislação vigente, mencionando a possibilidade de a abordagem configurar constrangimento ilegal ou abuso de autoridade.

A abordagem ocorre em um contexto legislativo recente. A Lei Municipal 12.102/2026, publicada em 12 de agosto, estabelece multa de R$ 1,5 mil para o consumo ou porte de drogas ilícitas em espaços públicos de Belo Horizonte. Vale notar que a referida norma foi aprovada pela Câmara Municipal após a derrubada de um veto do próprio prefeito Álvaro Damião, que havia argumentado a inconstitucionalidade do texto por invadir competência da União em matéria penal.

O CONEDH/MG também invoca o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506). A Corte decidiu, em junho de 2024, que o porte de cannabis para consumo pessoal não constitui infração penal, estabelecendo a presunção de uso próprio para quantidades de até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas. Embora o STF não tenha legalizado o consumo em espaços públicos — mantendo a possibilidade de apreensão e medidas administrativas -, o Conselho alerta que o uso pessoal não deve ser automaticamente convertido em ocorrência criminal.

Além dos aspectos procedimentais, o Conselho alerta para o risco de "higienismo social", definindo como a utilização da força estatal para afastar de espaços públicos pessoas em situação de vulnerabilidade, como moradores de rua e usuários de substâncias psicoativas. A entidade defende que a gestão do Centro de Belo Horizonte deve pautar-se por políticas de saúde mental e assistência social (SUS e SUAS), e não por "abordagens personalistas" ou exposições em redes sociais.

O CONEDH/MG encerra a manifestação com cinco exigências principais: o repúdio à intimidação de cidadãos por agentes públicos; o cumprimento dos princípios constitucionais; a observância da decisão do STF sobre a cannabis; a implementação de políticas urbanas inclusivas; e a abordagem do uso de drogas via saúde pública e assistência social.

Não foram detalhadas no vídeo do prefeito a quantidade de substância apreendida, a fundamentação jurídica específica para a prisão em flagrante ou se a multa prevista na lei municipal foi efetivamente aplicada.