PSP sob escrutínio: Caso de agressão persiste após três anos

Um processo de investigação relativo a uma agressão perpetrada por agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) contra um jovem de 16 anos, em novembro de 2023, permanece pendente após quase três anos, evidenciando as dificuldades procedimentais na responsabilização individual de agentes das unidades especiais.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Столкновение полиции и протестующих

O incidente ocorreu durante uma manifestação climática junto ao Ministério do Ambiente, em Lisboa, onde José Duarte Borges foi atingido por uma bastonada na cabeça, resultando num ferimento que exigiu quatro pontos de sutura. Apesar de registos visuais e da admissão inicial do porta-voz da PSP sobre a existência de um estudante ferido, a corporação não detalhou a origem da lesão nem respondeu a questionamentos sobre a violação das Normas de Execução Permanente (NEP), que proíbem rigorosamente o uso de força em "zonas vermelhas" (a cabeça).

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) apenas abriu um procedimento de averiguação a 14 de dezembro de 2023, após ser informada de que o ferimento resultava de conduta policial. No entanto, até novembro de 2026, a IGAI confirmou que o processo administrativo continua pendente, aguardando a conclusão do processo-crime a decorrer no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

No âmbito criminal, o andamento do processo é lento. Verificou-se que nem todos os agentes destacados para o local foram ouvidos e, os que prestaram depoimento, negaram ter conhecimento de feridos ou da utilização de bastões, contradizendo as declarações iniciais da própria PSP.

Este cenário reflete um padrão institucional identificado em diversos casos. Em Famalicão (2024), a IGAI concluiu que um adepto de futebol foi agredido na cabeça com um bastão, apesar de a PSP ter reportado a inexistência de feridos. Da mesma forma, em Guimarães (2014), a falta de identificação dos agentes impediu a punição dos responsáveis por uma agressão que deixou um cidadão cego de um olho, embora o Estado tenha sido compelido a indemnizar a vítima em 185 mil euros.

O problema central reside na recusa da PSP em implementar placas de identificação individual nos uniformes das unidades especiais, contrariando o regulamento interno e recomendações da IGAI emitidas em janeiro de 2024. A ausência de identificação visível — muitas vezes agravada pelo uso de proteções de pescoço que ocultam a numeração dos capacetes — impede a ação disciplinar, mesmo quando a IGAI comprova o uso excessivo da força ou a omissão de auxílio.

Recentemente, o Mecanismo Nacional para a Prevenção da Tortura (MNP), integrado na Provedoria de Justiça, alertou para a utilização generalizada de bastões em zonas proibidas durante a intervenção nas acampadas de Lisboa, reiterando a necessidade urgente de identificação frontal dos agentes para permitir a responsabilização individual.

Em resposta, a PSP nega a utilização indiscriminada de meios coercivos e afirma que a identificação dos agentes do Corpo de Intervenção está assegurada através da numeração nos capacetes. O Presidente da República sublinhou que as conclusões dos diversos relatórios em curso devem ser assumidas pelos seus destinatários.