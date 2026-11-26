O Governo de Moçambique e representantes dos transportadores de todo o país reuniram-se, na cidade da Beira, na Primeira Reunião Nacional dos Transportadores. O encontro, orientado pelo Ministro dos Transportes e Logística, João Matlombe, centrou-se em dois eixos principais: a proteção das vítimas de acidentes rodoviários e a revisão da regulamentação do setor.
No âmbito da segurança e assistência, os transportadores propuseram a criação de um Fundo de Acidentes Rodoviários, que atuaria em coordenação com o seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. Segundo Paulo Mutisse, presidente da Federação Moçambicana de Transportadores (FEMATRO), o objetivo é garantir que as vítimas e as famílias saibam a quem recorrer após um sinistro.
A proposta defende que a avaliação do fundo deve clarificar os beneficiários, as circunstâncias de apoio e os mecanismos de financiamento da iniciativa.
Um dos pontos de maior tensão diz respeito ao novo Regulamento de Transporte Automóvel, aprovado em dezembro do ano passado. Os operadores contestam a norma que exige uma frota mínima de 30 camiões para a concessão do alvará de transporte nacional e internacional, incluindo a carga em trânsito.
Os transportadores argumentam que exigências de licenciamento desproporcionais à capacidade dos operadores podem dificultar a formalização e travar o desenvolvimento do setor. Defendem a implementação de um regulamento flexível e dinâmico, com requisitos proporcionais e prazos de adaptação que assegurem a segurança rodoviária sem inviabilizar o crescimento dos operadores.
O Ministro dos Transportes e Logística, João Matlombe, informou que o Governo já está a proceder à revisão do Regulamento de Transporte Automóvel e do Código da Estrada. De acordo com o ministro, ambos os instrumentos estão em fase de análise e harmonização para responder aos desafios da organização dos transportes e à sinistralidade rodoviária no país.
O Governo prevê que o novo Código da Estrada esteja concluído até meados do próximo ano, comprometendo-se a manter o diálogo com os transportadores para o ajuste das regras setoriais.
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