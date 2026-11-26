Famílias de vítimas sem rumo após sinistros: encontro na Beira avança com fundo nacional de apoio

Governo e transportadores discutem proteção de vítimas de acidentes e revisão de regras do setor na Beira

O Governo de Moçambique e representantes dos transportadores de todo o país reuniram-se, na cidade da Beira, na Primeira Reunião Nacional dos Transportadores. O encontro, orientado pelo Ministro dos Transportes e Logística, João Matlombe, centrou-se em dois eixos principais: a proteção das vítimas de acidentes rodoviários e a revisão da regulamentação do setor.

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Proposta de Fundo de Acidentes Rodoviários

No âmbito da segurança e assistência, os transportadores propuseram a criação de um Fundo de Acidentes Rodoviários, que atuaria em coordenação com o seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. Segundo Paulo Mutisse, presidente da Federação Moçambicana de Transportadores (FEMATRO), o objetivo é garantir que as vítimas e as famílias saibam a quem recorrer após um sinistro.

A proposta defende que a avaliação do fundo deve clarificar os beneficiários, as circunstâncias de apoio e os mecanismos de financiamento da iniciativa.

Contestação ao novo Regulamento de Transporte Automóvel

Um dos pontos de maior tensão diz respeito ao novo Regulamento de Transporte Automóvel, aprovado em dezembro do ano passado. Os operadores contestam a norma que exige uma frota mínima de 30 camiões para a concessão do alvará de transporte nacional e internacional, incluindo a carga em trânsito.

Os transportadores argumentam que exigências de licenciamento desproporcionais à capacidade dos operadores podem dificultar a formalização e travar o desenvolvimento do setor. Defendem a implementação de um regulamento flexível e dinâmico, com requisitos proporcionais e prazos de adaptação que assegurem a segurança rodoviária sem inviabilizar o crescimento dos operadores.

Resposta do Governo e prazos

O Ministro dos Transportes e Logística, João Matlombe, informou que o Governo já está a proceder à revisão do Regulamento de Transporte Automóvel e do Código da Estrada. De acordo com o ministro, ambos os instrumentos estão em fase de análise e harmonização para responder aos desafios da organização dos transportes e à sinistralidade rodoviária no país.

O Governo prevê que o novo Código da Estrada esteja concluído até meados do próximo ano, comprometendo-se a manter o diálogo com os transportadores para o ajuste das regras setoriais.