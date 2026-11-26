TRF1 revoga liminar e mantém novas regras para vale-alimentação e refeição

O desembargador Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), revogou a decisão liminar que suspendia a aplicação de novas normas para as empresas de vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR). A decisão atende a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e mantém a vigência das regras até que o mérito da ação civil pública seja julgado.

Photo: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены Мужчина в синей рубашке ест стейк в ресторане

O cerne da disputa reside nas alterações implementadas pelo governo federal no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). A medida em questão estabelece que operadoras com mais de 500 mil beneficiários devem adotar o sistema de pagamento aberto, permitindo que os cartões sejam aceitos em um número maior de máquinas e estabelecimentos comerciais.

A suspensão dessas regras havia sido concedida em 9 de novembro pelo juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 22ª Vara Federal Cível. Na ocasião, o magistrado argumentou que o governo federal teria extrapolado sua competência legal, alegando que a obrigatoriedade do modelo aberto não estaria prevista na lei original do PAT, configurando, segundo a decisão de primeira instância, um comando contra legem que subverteria o desenho institucional do Legislativo.

No entanto, ao analisar o recurso, o desembargador Laranjeira fundamentou a derrubada da liminar na ausência de urgência processual. O magistrado observou que o decreto com as novas regras foi publicado em 12 de novembro do ano passado, mas a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) ajuizou a ação apenas em 25 de setembro deste ano — um intervalo superior a 180 dias.

Além do fator temporal, o desembargador destacou que a manutenção de regimes distintos para o mesmo mercado desarticula a regulação do setor, que exige homogeneidade e coordenação. Laranjeira também mencionou o impacto financeiro estimado pela União, calculado em aproximadamente R$ 8 bilhões anuais.

Com a revogação da liminar, as regras de interoperabilidade para as operadoras de grande porte voltam a ter plena validade jurídica.