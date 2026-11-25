De Braga a Faro: pianista britânico marca regresso marcante ao território português

O promotor anunciou que Benjamin Clementine fará uma turnê intitulada “Back to Basics” por Portugal e Espanha entre abril e maio de 2027, com 13 concertos no país.

O músico se apresentará sozinho ao piano, iniciando em 1º de abril no Fórum Braga e encerrando em 30 de maio em Bilbao. As datas em Portugal incluem 2 de abril no Porto, 3 de abril em Viana do Castelo, 7 de abril em Lisboa, 8 de abril em Bragança, 10 de abril em Santarém, 14 de abril nos Açores, 22 de abril em Leiria, 24 de abril em Faro, 28 de abril em Aveiro, 1º de maio em Coimbra, 21 de maio em Santa Maria da Feira e 22 de maio em Vila Real. Os ingressos entram à venda na sexta-feira, 27 de novembro. Clementine tem se apresentado em Portugal desde 2015, inclusive no Paredes de Coura em agosto.

Se o promotor mantiver o foco em artistas com histórico regular no mercado português desde 2015, a nova turnê pode depender da capacidade de Clementine de sustentar plateias com seu formato solo ao piano.