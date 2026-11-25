Substância tóxica em Iowa: operação do Exército gera alerta para 70 mil moradores

O Exército dos Estados Unidos detonou nesta quarta-feira cerca de 4.500 quilos de azida de chumbo na Fábrica de Munições do Exército em Middletown, Iowa. Foram usados 68 barris da substância, empregada como detonador em explosivos, que se deteriorava desde 2009. A explosão controlada, realizada por volta das 9h locais, produziu estrondo audível a quilômetros e nuvem de fumaça branca.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Взрыв

Autoridades emitiram alerta para 70 mil pessoas recomendando que permanecessem em casa com janelas fechadas. Escolas suspenderam aulas e comércios fecharam. O general Eric Shirley afirmou que a inação não era mais opção. A Justiça norte-americana autorizou a operação após três adiamentos causados por reclamações de moradores e grupos ambientais sobre partículas de chumbo. Ventos devem levar a nuvem em direção ao sudoeste, para o Missouri, afastando-a de Burlington.

Donald Trump declarou na Truth Social que as medidas de segurança superaram as expectativas e responsabilizou o próximo governador democrata do estado por eventuais danos.

A detonação pode indicar que o Exército priorizou a eliminação do risco imediato de explosão espontânea diante da deterioração do material, o que dependeria da confirmação de que os ventos mantêm a dispersão de partículas longe de áreas densamente povoadas e de que não surjam novas ações judiciais ou políticas locais contra o comando militar.