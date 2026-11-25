SPU investiga irregularidades em disputa de mansão entre Richarlison e aliado de Flávio Bolsonaro

A Secretaria do Patrimônio da União (SPU) instaurou um procedimento de apuração para investigar irregularidades administrativas envolvendo a posse de uma mansão na Ilha Comprida, em Angra dos Reis (RJ). O imóvel é objeto de disputa entre a empresa Sport 70, da qual o jogador de futebol Richarlison é sócio, e a WT Administração, de propriedade do advogado Willer Tomaz, aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Решение суда

Como a área pertence à União, a controvérsia jurídica não recai sobre a propriedade do solo, mas sobre a legalidade dos direitos de ocupação e posse reconhecidos pelo governo federal.

Inconsistências na documentação de Richarlison

Um parecer técnico da SPU, datado de 3 de novembro, identificou divergências quantitativas e jurídicas nos requerimentos apresentados pela Sport 70. Em 2021, a empresa solicitou a regularização de uma área de 4.409 metros quadrados, porém a documentação imobiliária anexa correspondia a apenas 1.435 metros quadrados. Além disso, a SPU detectou uma possível sobreposição entre a área reivindicada pelo jogador e dois imóveis vizinhos registrados em nome da WT Administração.

Há também questionamentos sobre a validade do contrato de compra. O coordenador da SPU no Rio de Janeiro, Adilson de Jesus Linhares, apontou em despacho de 5 de novembro que a transação, declarada em R$ 1,16 milhão, foi formalizada via contrato particular. De acordo com o artigo 108 do Código Civil, negócios jurídicos envolvendo direitos reais sobre imóveis acima de 30 salários mínimos exigem a lavratura de escritura pública para terem validade.

A SPU informou que não localizou registros administrativos que comprovem que os vendedores da área para a Sport 70 fossem reconhecidos pela União como detentores legítimos do terreno. O órgão solicitou agora a manifestação da Consultoria Jurídica do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para avaliar a viabilidade jurídica da transferência.

Apuração sobre a transferência para a WT Administração

A investigação administrativa também analisa a conduta da SPU na transferência dos direitos de ocupação para a empresa de Willer Tomaz. O órgão apura a celeridade incomum na emissão da Certidão de Autorização para Transferência (CAT) em 11 de julho de 2022: o requerimento foi apresentado às 11h33 e a autorização foi concedida apenas uma hora e 40 minutos depois.

Atualmente, os registros federais reconhecem a empresa do advogado como a detentora dos direitos de posse e ocupação da área.

Versões conflitantes e medidas judiciais

Richarlison alega ter investido R$ 10 milhões no imóvel em 2021 e acusa Flávio Bolsonaro e Willer Tomaz de articularem a retirada de seus direitos sobre a propriedade. O advogado Willer Tomaz contesta as alegações, sustentando que a aquisição foi legal e que o jogador teria negociado com pessoas sem legitimidade para transferir a área. A defesa do atleta afirmou que os apontamentos da SPU serão analisados oportunamente.

No âmbito judicial, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio do imóvel. A medida cautelar integra um inquérito que investiga Willer Tomaz e Flávio Bolsonaro por suspeita de lavagem de dinheiro relacionada a casas de apostas, impedindo a venda da área enquanto a decisão estiver em vigor.