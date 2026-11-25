Drenagem instalada: monitoramento falha e deixa regiões vulneráveis no Brasil

A infraestrutura de escoamento de águas no Brasil apresenta um descompasso crítico entre a existência física de obras e a capacidade operacional de resposta a crises. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) 2024, divulgada pelo IBGE, embora 97,4% dos municípios possuam algum serviço de drenagem (como bueiros, galerias pluviais e piscinões), apenas 26,1% dessas cidades dispõem de protocolos definidos para atuar em situações de desastre, como enchentes e inundações.

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Na prática, isso significa que, de 5.424 cidades com sistemas de drenagem, apenas 1.414 possuem diretrizes para orientar órgãos públicos durante emergências. A ausência de protocolos reflete a falta de preparação para a gestão de riscos, mesmo onde a infraestrutura básica está instalada.

Monitoramento e a escala urbana

A capacidade de observar o comportamento da água em tempo real é ainda mais restrita: apenas 11,7% dos municípios com drenagem monitoram a vazão ou o nível da água em rios e galerias. Esse monitoramento é fortemente concentrado em cidades maiores; enquanto em localidades com mais de 500 mil habitantes o índice chega a 52,1%, em cidades com até 5 mil moradores, apenas 5,1% realizam tais medições.

Regionalmente, a distribuição do monitoramento hídrico apresenta as seguintes variações:

Sudeste: 16,1%

16,1% Norte: 12,6%

12,6% Sul: 10,9%

10,9% Nordeste: 9,5%

9,5% Centro-Oeste: 5,2%

Para a geógrafa e tecnologista do IBGE Hellen Cano, o impacto de tempestades não é determinado apenas pelo volume de chuva, mas pela interação entre a pluviosidade, as características da ocupação urbana e a infraestrutura disponível.

Mecanismos de resposta e gatilhos físicos

Nos 1.414 municípios que possuem planos de contingência, as ações variam desde a remoção de móveis (prevista em 61,5% dos casos) e a evacuação de áreas protegidas por diques e muros (60,4%), até o fornecimento de suprimentos básicos para populações isoladas (42,4%) e o uso de policiamento para evitar saques (34,7%).

A ativação desses protocolos muitas vezes depende de indicadores físicos rudimentares. 742 cidades utilizam marcas visíveis em muros e pilares de pontes para medir a cheia, enquanto 734 utilizam réguas graduadas fixadas em metros.

Sistemas Integrados de Proteção (SPI)

O Brasil possui apenas 34 municípios (0,6% do total com drenagem) com Sistemas de Proteção contra Inundações (SPI). Diferente de obras isoladas, um SPI é um conjunto integrado de diques, muros de contenção, comportas, barreiras móveis e casas de bombas.

A distribuição desses sistemas concentra-se em:

São Paulo (6): Capital, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Guaratinguetá e Sorocaba.

Capital, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Guaratinguetá e Sorocaba. Rio Grande do Sul (6): Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Cachieeirinha, Novo Hamburgo e Pelotas.

Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Cachieeirinha, Novo Hamburgo e Pelotas. Minas Gerais (5): Águas Vermelhas, Januária, Pouso Alegre, São Francisco e Uberlândia.

Águas Vermelhas, Januária, Pouso Alegre, São Francisco e Uberlândia. Rio de Janeiro (3): Belford Roxo, Duque de Caxias e Magé.

Belford Roxo, Duque de Caxias e Magé. Outras capitais: Curitiba, Teresina e Macapá.

A fragilidade desses sistemas foi evidenciada em Porto Alegre entre abril e maio de 2024, quando falhas em comportas e casas de bombas contribuíram para a submersão de bairros após o Rio Guaíba atingir níveis históricos. Além disso, a pesquisa aponta um risco operacional crítico: 28 municípios possuem sistemas de bombeamento, mas não dispõem de fontes de energia reserva, tornando-os vulneráveis a falhas elétricas durante eventos extremos.