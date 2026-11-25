Confiança dos clientes em risco: Maputo debate como conter esquemas cada vez mais sofisticados

UBA promove debate sobre segurança digital e combate ao branqueamento de capitais em Moçambique

O United Bank for Africa (UBA) organizou, em Maputo, uma conferência dedicada ao reforço da segurança digital e ao combate à fraude bancária e ao branqueamento de capitais. O evento ocorre num momento em que, apesar de se registar uma queda no volume de fraudes electrónicas, as instituições financeiras manifestam preocupação com a crescente sofisticação dos esquemas criminosos e o impacto financeiro resultante.

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A iniciativa, inserida na Semana de Consciencialização sobre o Combate à Fraude Bancária e Branqueamento de Capitais, contou com a participação de entidades estratégicas, incluindo o Banco de Moçambique, a Procuradoria-Geral da República (PGR), o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM), o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM), a SIMO e a M-Pesa.

Estatísticas e Impacto Financeiro

Dados partilhados durante o encontro revelam uma redução no número de fraudes electrónicas em Moçambique, que passaram de 555 mil casos em 2024 para 195 mil em 2025. Contudo, a complexidade das operações resultou em prejuízos estimados em 128 milhões de meticais no último ano.

Emeka Ohagwu, Director de Auditoria do UBA, destacou que o avanço tecnológico e a expansão dos serviços digitais impulsionaram a sofisticação dos mecanismos de fraude. Segundo Ohagwu, foram registados cerca de 40 mil incidentes cibernéticos em 2025, com predominância de burlas online e fraudes em pagamentos electrónicos. O gestor alertou que tais crimes comprometem não apenas o capital, mas a confiança dos clientes e a estabilidade do sistema bancário.

Estratégias de Prevenção e Vulnerabilidades

Para enfrentar este cenário, o UBA Moçambique indicou a prevenção da fraude como prioridade estratégica, focando-se no reforço dos seguintes pilares:

Mecanismos de controlo interno e cibersegurança;

Procedimentos de identificação e conhecimento do cliente (KYC);

Monitorização de transacções;

Formação contínua de colaboradores.

O Administrador Delegado do UBA, Pedro Marreguene, sublinhou a importância da educação financeira para proteger cidadãos com baixa literacia, que se tornam mais vulneráveis. Marreguene apontou ainda a escassez de divisas como um factor de vulnerabilidade explorado por infractores, apelando a uma intervenção mais activa do Banco de Moçambique e a uma maior articulação entre o Estado e o sector privado.

Desafios Jurídicos e Tecnológicos

Mohamad Nazir, representante da PGR, alertou para os riscos inerentes à expansão das carteiras móveis, que em 2025 contavam com aproximadamente 24,5 milhões de utilizadores. Embora a digitalização tenha democratizado o acesso financeiro, também alargou a margem de actuação de defraudadores, resultando na instauração de mais de 611 processos num universo de 1.008 casos registados no referido período.

Osvaldo Cossa, do INCM, reiterou que a luta contra a criminalidade electrónica enfrenta novos desafios, como a falsificação de identidade, devido à capacidade de adaptação dos criminosos. No mesmo sentido, Raimundo Chongo, representante da SIMO, defendeu a necessidade de uma resposta coordenada entre bancos comerciais e instituições governamentais para a identificação e repressão de crimes financeiros em canais electrónicos.

O encontro encerrou com a exortação ao reforço da cooperação institucional, à protecção rigorosa de dados e ao incentivo à denúncia de operações suspeitas.