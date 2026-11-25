Inundação súbita em Bilene obriga mais de 50 famílias a abandonarem tudo em Gaza

A reativação de uma nascente que esteve inactiva durante cerca de 40 anos está a causar graves transtornos a mais de 50 famílias na localidade de Mazivila, distrito de Bilene, província de Gaza. A água emergiu do subsolo e inundou duas áreas anteriormente ocupadas por habitações e estabelecimentos comerciais, situação que persiste há seis meses.

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O transbordamento das águas resultou na invasão de residências, infra-estruturas sociais e zonas de comércio, forçando diversas famílias a abandonar as suas casas e bens. Outros moradores permanecem em zonas com águas estagnadas, o que gera preocupações quanto à saúde pública, especialmente no que diz respeito a idosos e crianças.

Impacto na comunidade e dificuldades de mobilidade

As autoridades comunitárias e os residentes descrevem um cenário crítico. Patrício, autoridade comunitária de Mazivila, explica que as águas brotam do subsolo e inundam a zona, enquanto a residente Rosalina Malumel destaca as dificuldades de locomoção e a demora na sucção das águas.

Há um sentimento de revolta entre os afectados, como expressado pela comerciante Teresal, que aponta a falta de assistência e de medidas concretas por parte do Governo distrital para aliviar o sofrimento da população.

Resposta institucional e medidas previstas

O administrador distrital, Araújo Momadel, informou que existem espaços disponíveis para acolher as famílias afectadas. Sobre as soluções técnicas, o administrador esclareceu os seguintes pontos:

Apoio necessário: O Governo distrital aguarda apoio técnico da Administração Nacional de Estradas (ANE) para a construção de uma vala de drenagem que permita o escoamento da água.

O Governo distrital aguarda apoio técnico da Administração Nacional de Estradas (ANE) para a construção de uma vala de drenagem que permita o escoamento da água. Escala do problema: Além de 28 famílias que necessitam de apoio directo em Mazivila, foram registadas outras seis lagoas que surgiram após o período de chuvas.

A comunidade continua a exigir a adopção de medidas urgentes para a retirada ou sucção das águas que mantêm as zonas submersas.