Justiça condena engenheiros por incêndio no Ninho do Urubu

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) condenou, nesta terça-feira (24), os engenheiros Danilo da Silva Duarte e Wesley Gimenes a oito anos de reclusão em regime semiaberto. A decisão refere-se à responsabilidade técnica pelo incêndio ocorrido em fevereiro de 2019 no Ninho do Urubu, que resultou na morte de dez atletas das categorias de base do Flamengo.

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A condenação foi proferida pela 3ª Câmara Criminal do tribunal, que acolheu parcialmente um recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). A decisão reverteu a sentença de primeira instância de outubro de 2025, que havia absolvido sete réus. Com o novo acórdão, a absolvição de outros cinco acusados foi mantida.

A desembargadora Suimei Meira Cavalieri fundamentou a condenação no descumprimento de responsabilidades técnicas. Segundo o tribunal, os profissionais permitiram a instalação de estruturas inadequadas para a habitação de adolescentes. Danilo da Silva Duarte, então diretor da empresa de engenharia NHJ, era responsável pela avaliação técnica dos materiais dos contêineres; Wesley Gimenes atuou na elaboração dos projetos estruturais dos módulos utilizados como dormitórios.

O Ministério Público informou que analisará a íntegra da decisão para avaliar a interposição de novos recursos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou ao Supremo Tribunal Federal (STF), visando contestar a absolvição dos demais réus.

As investigações conduzidas pelo MPRJ estabeleceram que o alojamento apresentava graves falhas de segurança: possuía apenas uma porta de saída, janelas com grades fixas, ausência de rotas de evacuação e inexistência de iluminação de emergência. Além disso, foi constatado que os painéis dos contêineres continham materiais inflamáveis e que o Centro de Treinamento do Flamengo operava sem alvará e sem o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, tendo sido interditado e autuado anteriormente à tragédia.

O incêndio, originado em um aparelho de ar-condicionado, vitimou dez jovens entre 14 e 16 anos: Rykelmo de Souza Viana, Athila de Souza Paixão, Christian Esmerio Candido, Jorge Eduardo Santos Pereira Dias, Samuel Thomas Rosa, Bernardo Augusto Manzke Pisetta, Gedson Corgosinho Beltrão dos Santos, Pablo Henrique da Silva Matos, Arthur Vinicius de Barros e Victor Isaias Coelho da Silva. Outros três adolescentes ficaram feridos.

Representantes da Associação de Familiares das Vítimas do Incêndio no Ninho do Urubu (Afavinu), incluindo Darlei Constante Pisetta, pai de Bernardo Pisetta, classificaram a decisão como um avanço, mas questionaram a ausência de dirigentes do Flamengo no julgamento e a falta de apurações internas por parte do clube. O Flamengo firmou acordos indenizatórios com as famílias das vítimas; os valores não foram divulgados.

A defesa dos engenheiros condenados não respondeu aos pedidos de contato da reportagem da Folha de S. Paulo, fonte dos detalhes processuais.