Gisèle Pelicot processará editora e psicanalista por divulgação de fotos íntimas

Gisèle Pelicot, de 73 anos, anunciou a intenção de processar a editora Tinbad e a psicanalista Sabine Prokhoris após a divulgação não autorizada de imagens íntimas para promover o livro Emprises, les impasses d'une success story. A vítima, que se tornou símbolo global no combate à violência sexual, afirmou ter sido submetida a nova humilhação e exposição comercial de sua privacidade.

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De acordo com as informações, a editora teria enviado a veículos de imprensa franceses fotos e vídeos registrados por Dominique Pelicot, ex-marido de Gisèle, como estratégia de marketing para a obra de Prokhoris. Em declaração à emissora BFMTV, Pelicot condenou a instrumentalização de sua intimidade para fins publicitários e afirmou que adotará todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar a autora e a empresa.

Além da controvérsia sobre as imagens, o conteúdo do livro gera disputa conceitual. Sabine Prokhoris questiona a interpretação do conceito de dominação psicológica (emprise) e as premissas do movimento #MeToo. A autora sugere que, em situações de dominação, as responsabilidades dos parceiros seriam equivalentes, ainda que assimétricas. Reportagens da imprensa francesa indicam que a obra apresenta uma interpretação do caso Pelicot sugerindo a possibilidade de consentimento para atos sexuais enquanto a vítima estava inconsciente — tese considerada inaceitável por Gisèle.

A psicanalista atribuiu à editora a responsabilidade pela campanha de divulgação, classificando-a como inadequada e alegando que o objetivo do livro é a discussão teórica sobre dominação, e não a análise específica do caso Pelicot.

Em resposta, a editora Tinbad publicou um pedido de desculpas, alegando erro de comunicação. A empresa negou o envio de registros de estupros ou vídeos pornográficos, mas não contestou a remessa de fotografias de Pelicot nua. Como medida imediata, a editora interrompeu a promoção da obra e anunciou que não haverá novas tiragens, limitando a circulação aos 280 exemplares já impressos.

O caso de Gisèle Pelicot ganhou repercussão mundial após ela optar por um julgamento público em Avignon, renunciando ao sigilo processual para expor a sistemática de violência sofrida. Entre 2011 e 2020, Dominique Pelicot drogou a esposa e recrutou diversos homens via internet para violentá-la enquanto ela estava inconsciente. Em dezembro de 2024, Dominique foi condenado a 20 anos de prisão, juntamente com outros coautores dos crimes.