2,72 milhões de famílias podem perder desconto da Tarifa Social por erros cadastrais

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) identificou que 2,72 milhões de famílias brasileiras correm o risco de perder o desconto da Tarifa Social a partir de 2027. O problema não é a renda, mas a burocracia: inconsistências cadastrais em relação à titularidade da conta de luz ou ao endereço residencial.

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De um total de 16,8 milhões de beneficiários (dados de outubro de 2026), cerca de 16,2% apresentam pendências. A regra, estabelecida em dezembro de 2025, exige que o titular da conta de energia seja obrigatoriamente um membro da família beneficiada e que o endereço no CadÚnico ou BPC coincida exatamente com o da unidade consumidora. O objetivo da agência é eliminar a concessão de descontos a terceiros.

O detalhamento das irregularidades revela a escala do gargalo:

2,11 milhões de famílias com erro de titularidade;

de famílias com erro de titularidade; 393,1 mil com divergência de endereço;

com divergência de endereço; 212,4 mil com ambos os problemas.

Um ponto crítico reside na titularidade. Internamente, a Aneel já discutiu que muitos inquilinos em situação de vulnerabilidade são impedidos pelos proprietários de transferir a conta para seus nomes, o que inviabiliza o benefício. No entanto, propostas para flexibilizar essa verificação foram rejeitadas pela diretoria da agência.

O novo cronograma e o impacto financeiro

O prazo original para a regularização vencia em 31 de dezembro de 2026. O Ministério do Desenvolvimento Social solicitou a prorrogação, alegando que o calendário eleitoral prejudicou a comunicação com o público. Contudo, a prorrogação total sugerida pelo Ministério custaria R$ 825 milhões aos cofres públicos.

Para reduzir esse custo, a área técnica da Aneel propôs um mecanismo intermediário de bloqueio em vez de manutenção simples do benefício. O fluxo proposto agora funciona assim:

De 1º de janeiro a 31 de março de 2027: O desconto continua sendo aplicado normalmente (prazo final para regularização).

O desconto continua sendo aplicado normalmente (prazo final para regularização). De 1º de abril a 30 de junho de 2027: O desconto é bloqueado. A família deixa de receber o benefício na fatura, mas mantém o direito ao refaturamento retroativo caso regularize os dados até julho de 2027.

Com essa engenharia, o custo imediato da prorrogação cai pela metade, para R$ 412,5 milhões, condicionando o pagamento posterior à efetiva regularização do cadastro.

A Tarifa Social é financiada pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), um encargo pago por todos os consumidores de energia do país. O orçamento estimado para o benefício em 2026 é de aproximadamente R$ 10,4 bilhões.