Corpo sem escamas: a solução que permite caçar em túneis estreitos do recife

A Gymnothorax javanicus, ou murena gigante, é um dos organismos marinhos que mais desperta fascínio pela sua anatomia estranha e capacidade de sobrevivência em ambientes complexos. Com um corpo que pode atingir três metros de comprimento e pesar até 50 quilos, esta espécie distribui-se pelos recifes de coral desde a costa leste de África até à Austrália setentrional e à parte ocidental do Pacífico. Para os mergulhadores experientes, não é uma ameaça constante, mas uma presença constante nos labirintos de pedra onde a vida marinha é mais densa.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Гигантская мурена

Adaptação à geometria do recife

A sobrevivência da murena nos recifes depende de uma simplificação morfológica extrema. Diferente da maioria dos peixes ósseos, ela não possui nadadeiras peitorais ou pélvicas, nem escamas. O seu corpo é coberto por uma camada espessa de muco. Esta configuração não é uma mera curiosidade estética, mas uma solução biológica para um problema físico: a mobilidade em fendas estreitas. A ausência de proeminências e a superfície escorregadia permitem que o animal se desloque rapidamente por corredores de rocha e túneis de coral sem sofrimento mecânico, um requisito essencial para um predador que vive confinado a espaços fechados durante o dia.

O mecanismo de dupla mandíbula

A característica mais distintiva da espécie é o sistema de alimentação. A maioria dos teleósteos engole a presa expandindo a boca e criando uma corrente de água que empurra o alimento para dentro da faringe. A murena, presa nas suas tocas, não tem espaço para esse movimento ampliado. A evolução forneceu outra solução: a presença de uma segunda mandíbula.

O processo ocorre em duas fases funcionais. As mandíbulas primárias, equipadas com dentes curvos e afiados, realizam a captura inicial e a imobilização da presa. Em seguida, as mandíbulas faríngeas — estruturas formadas por arcos branquiais modificados, localizadas profundamente na garganta — projetam-se para a frente. Elas agarram a presa e puxam-na para dentro da cavidade oral. Este mecanismo de "empurrão interno" é tão eficaz que permite ao animal caçar presas potencialmente perigosas, como jovens tubarões ou polvos de grande porte, consumindo-os sem a necessidade de movimentos corporais extensos.

Riscos biológicos e simbiontes

Existe uma perceção comum de que a murena é venenosa, similar a uma serpente, mas a biologia da espécie indica outra coisa. O peixe não possui glândulas de veneno. No entanto, a boca do predador hospeda microrganismos patogénicos. Uma mordedura introduz estas bactérias na ferida, o que frequentemente resulta em infeções graves, inflamações dolorosas e risco de septicemia. O perigo não é o veneno direto, mas a contaminação bacteriana da lesão.

Outro risco invisível reside na cadeia alimentar. Assim como outros predadores de recife, a murena pode acumular ciguatoxina nos seus tecidos. Esta toxina, produzida por algas microscópicas na base da cadeia trófica, é resistente ao calor e não é destruída pela coção. A ingestão de carne contaminada pode causar a ciguatere, um envenenamento grave com sintomas neurológicos, dores articulares e formigueiros que podem persistir ou recidivar durante meses.

Paradoxalmente, a espécie que representa esta ameaça também sustenta relações de cooperação. Registas-se uma simbiose com camarões limpa-fundos, que se alimentam de parasitas e restos alimentares na pele da murena. N esta interação, o crustáceo obtém nutrição e proteção contra outros predadores do recife, enquanto o peixe beneficia da limpeza do corpo, uma vantagem higiénica num ambiente onde a doença bacteriana é constante.

Coexistência com humanos

A murena é um animal noturno e tende a evitar o contacto com humanos. A maioria dos incidentes com mergulhadores resulta de violação do espaço pessoal do animal ou de erros de julgamento humano. Dado que a visão da murena é limitada, comparada ao seu olfato superior, ela pode confundir uma mão estendida ou equipamento com presas, reagindo por instinto de defesa. A sua posição na Lista Vermelha da IUCN é a de "Pouco Preocupante", indicando que as populações globais são estáveis, beneficiando da falta de predadores naturais significativos e de pouca pressão de pesca comercial direta, o que permite a observação científica e turística contínua destes indivíduos em habitat intactos.