O isolamento populacional dos leopardos-das-neves: um fator crítico para a sobrevivência

A sobrevivência do leopardo-das-neves (irbis) na República de Altai enfrenta uma ameaça estrutural que pode culminar na redução de sua população na segunda metade do século XXI. De acordo com informações da agência TASS, o risco não advém de um impacto climático direto sobre o felino, mas de uma reação em cadeia que desestabiliza a base alimentar da espécie nas regiões montanhosas.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Снежный барс в зимнем пейзаже

O mecanismo de degradação opera através do aquecimento das altitudes, que provoca o ressecamento e a supressão da cobertura vegetal. A escassez de pastagens compromete a subsistência dos ungulados, principais presas do leopardo-das-neves. Dessa forma, a alteração climática atua como um agente de ruptura da cadeia trófica: a perda da vegetação reduz a oferta de herbívoros, que, por consequência, limita a capacidade de suporte do território para o predador.

Os dados térmicos do Altai montanhoso revelam uma aceleração superior à média global. Denis Malikov, diretor do Parque Nacional Saylyugem, aponta que a temperatura na região subiu mais de três graus nos últimos 70 anos. As projeções indicam que esse aquecimento pode ultrapassar os seis graus até o ano de 2090.

No curto prazo, a estabilidade do sistema é mantida parcialmente por medidas de conservação. Em certas áreas, houve um aumento na população de argali (carneiro selvagem), o que oferece um suporte temporário à alimentação dos leopardos. Entretanto, essa compensação pontual pode se tornar insuficiente diante de uma mudança sistêmica e prolongada do habitat.

Sendo a única espécie de grande felino adaptada a altitudes elevadas, o leopardo-das-neves possui uma presença residual no território russo. A população estimada é de aproximadamente 90 indivíduos, o que representa menos de 2% da população global da espécie. Esses animais estão distribuídos em grupos isolados dentro da ecorregião Altai-Sayan, concentrando-se em Altai, Tuva, Buriátia e no sul do Krai de Krasnoyarsk.