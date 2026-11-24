Multa astronómica em Moçambique: a manobra institucional que silenciou vozes críticas no país

O Observatório do Meio Rural (OMR) foi alvo de uma multa no valor de 27.400 USD devido à produção do documentário intitulado "Não é nosso país este aqui?”, alegadamente filmado sem a licença necessária. A obra, coordenada pelo investigador João Feijó, analisa as causas socioeconómicas dos protestos ocorridos após as eleições de 2024-2025.

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A penalização fundamenta-se no decreto de 2024 sobre audiovisual e cinema. De acordo com o Director do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas (INICC), Roberto Dove, a legislação vigente exige a obtenção de autorização prévia para a produção de qualquer filme, o que, na prática, confere ao INICC a capacidade de exercer censura prévia.

Questões sobre a liberdade de expressão

A dimensão e a oportunidade da multa suscitam questionamentos sobre a utilização das normas de licenciamento para restringir conteúdos politicamente sensíveis, dado que o documentário aborda os mesmos eventos que fazem parte do julgamento de Venâncio Mondlane. Este episódio segue-se ao cancelamento forçado de uma exibição no Cinema Scala, em Maputo, ocorrido a 20 de Outubro.

O impacto financeiro da multa é considerado severo para o OMR, uma organização da sociedade civil e um dos institutos de pesquisa mais relevantes de Moçambique, que depende de doações para a sua sustentabilidade.

Restrições em processos judiciais e debates públicos

Paralelamente, o julgamento conduzido por cinco juízes do Tribunal Supremo tem ocorrido sob rigorosas limitações: a sala é reduzida, não existe transmissão e é proibido gravar ou fotografar o procedimento, limitando os jornalistas e presentes apenas a anotações manuais.

No plano institucional, a Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) emitiu, a 21 de Novembro, uma proibição para que advogados e estagiários façam comentários públicos sobre processos em curso sem autorização prévia. Segundo o comunicado da OAM, os profissionais devem abster-se de qualquer conduta que possa influenciar o desfecho de casos em tramitação perante os tribunais ou órgãos do Estado.

Visita presidencial à Zambézia

Enquanto estes processos decorrem, o Presidente da República, Daniel Chapo, realizou uma visita à província da Zambézia, acompanhado por cinco ministros, para inspecionar instalações governamentais e esquadras danificadas durante as manifestações.

Num comício em Namacurra, o Chefe de Estado atribuiu a destruição da infraestrutura pública a ações de "inimigos do povo”, embora não tenha feito referência às mortes de manifestantes causadas pela Polícia, evento que terá desencadeado a vaga de violência.