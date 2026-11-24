Tupanciretã: Saque Calamidade do FGTS é liberado para moradores após temporal

A partir desta segunda-feira (23 de novembro), moradores de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, podem acessar a modalidade de Saque Calamidade do FGTS. A medida ocorre após o reconhecimento do estado de calamidade no município, atingido por um temporal na última sexta-feira (20). O limite de retirada por conta é de R$ 6.220.

Para ter acesso ao recurso, o trabalhador precisa de saldo na conta do FGTS e não ter realizado um saque por motivo de calamidade nos últimos 12 meses. O prazo para solicitação termina em 19 de fevereiro de 2027.

O processo é inteiramente digital, realizado via aplicativo FGTS. O solicitante deve selecionar a opção "Calamidade pública”, informar o município e apresentar foto do documento de identidade e comprovante de residência (emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade). O crédito pode ser destinado a qualquer conta bancária indicada pelo usuário.

A liberação do recurso ocorre em um cenário de destruição quase total da infraestrutura habitacional de Tupanciretã: cerca de 8.000 das 8.600 residências foram atingidas, afetando 99% da população local. O balanço da Defesa Civil registra 5 mortes e 265 feridos, com quase 20 mil pessoas desalojadas.

Paralelamente ao saque do fundo de garantia, a resposta governamental divide-se em três frentes de implementação:

Emergencial: O governo do estado liberou R$ 2 milhões para atendimento imediato e destinou R$ 5 milhões para o programa Volta por Cima, que paga R$ 2.500 em parcela única a famílias em situação de pobreza com casas atingidas.

O governo do estado liberou R$ 2 milhões para atendimento imediato e destinou R$ 5 milhões para o programa Volta por Cima, que paga R$ 2.500 em parcela única a famílias em situação de pobreza com casas atingidas. Assistencial: O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já opera três planos de trabalho focados em distribuição de água, alimentos, produtos de higiene e limpeza urbana.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já opera três planos de trabalho focados em distribuição de água, alimentos, produtos de higiene e limpeza urbana. Estrutural: Equipes técnicas foram enviadas para avaliar danos em escolas, hospitais e equipamentos públicos para a elaboração de planos de reconstrução em parceria com a prefeitura e o estado.