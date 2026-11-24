CGU apura evolução patrimonial de servidores do Banco Central após caso Banco Master

A Controladoria-Geral da União (CGU) instaurou um procedimento de apuração para analisar a evolução patrimonial de servidores do Banco Central do Brasil (BC), em decorrência de revelações ligadas ao Banco Master. A confirmação foi feita pelo ministro-chefe da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, em entrevista ao jornal Valor Econômico publicada nesta segunda-feira (23 de novembro de 2026).

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O foco da investigação da CGU é verificar se o incremento nos bens e rendimentos dos servidores sob análise é compatível com a remuneração oficial de seus cargos públicos. Esta medida ocorre paralelamente aos desdobramentos de outras investigações que culminaram no afastamento de Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, ambos ex-chefes do Departamento de Supervisão Bancária do BC.

Souza e Santana são suspeitos de vazar informações sigilosas para o banqueiro Daniel Vorcaro em troca de vantagens financeiras. Embora a Polícia Federal e outros órgãos apurem as irregularidades, os dois servidores negam a autoria de qualquer crime ou conduta imprópria.

Ao avaliar a conduta do Banco Central diante do caso, o ministro Carvalho diferenciou instituições onde a corrupção é estrutural daquelas em que ocorrem casos isolados. Ele classificou o BC nesta segunda categoria, descrevendo a colaboração da autarquia com as investigações como "irrepreensível".

O ministro não forneceu um cronograma para a conclusão dos trabalhos da CGU nem detalhou se a apuração de evolução patrimonial foi estendida a outros nomes do Banco Central além dos já afastados. Carvalho justificou a ausência de detalhes alegando que o processo está em andamento e que não poderia comentar especificamente sobre as etapas da investigação.