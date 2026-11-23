Empresas e passageiros no Rio de Janeiro acumulam prejuízos devido a novas taxas de bilhetagem

A implementação do sistema de bilhetagem eletrônica Jaé, na capital do Rio de Janeiro, transformou a modernização do pagamento de passagens em um gargalo operacional e jurídico. O sistema, que administra ônibus, BRT e VLT, alterou a regra de acesso ao transporte ao banir o pagamento em espécie desde 28 de junho, transferindo a obrigação de digitalização do pagamento integralmente para o passageiro.

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Na prática, a mudança criou barreiras de acesso. Embora o pagamento por aproximação via cartões bancários tenha sido expandido para BRT e VLT em 17 de novembro, essa modalidade não garante o direito às integrações tarifárias. Isso significa que, para obter o benefício do desconto na transferência entre modais, o usuário é obrigado a utilizar o ecossistema do Jaé (cartão específico ou aplicativo), elevando o custo do deslocamento para quem opta pelo pagamento direto via banco.

O impacto da nova regra estende-se às empresas. A concessionária CBD Bilhete Digital implementou a cobrança de uma taxa de 4% sobre a compra de créditos na versão Premium de sua plataforma — a única que oferece automação de recargas e gestão de funcionários. Para empresas com volume médio de gastos, como é o caso do grupo Rico's Lanches, isso representa um custo adicional mensal de aproximadamente R$ 1,5 mil.

Essa cobrança coloca a operadora em conflito direto com a Lei Federal nº 7.418/1985, que determina que o vale-transporte seja comercializado pelo preço da tarifa vigente, sem taxas adicionais. A legalidade desse custo já foi objeto de suspensão temporária e segue sob análise jurídica, com a possibilidade de ressarcimento às empresas.

No campo da governança, a operação do Jaé apresenta falhas de transparência financeira. Uma nota técnica da Controladoria-Geral do Município, de novembro de 2025, revelou que a concessionária faturou serviços de bilhetagem entre 2023 e 2025 sem a emissão das notas fiscais correspondentes. O órgão recomendou a regularização tributária, embora o montante total da dívida não tenha sido divulgado.

Atualmente, o sistema é alvo de investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). O foco recai sobre dois pontos centrais: a legalidade da taxa cobrada das empresas e a proibição do pagamento em dinheiro, que pode configurar prejuízo ao consumidor, especialmente para a população sem acesso a smartphones ou internet.