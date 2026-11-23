Moradores de Atibaia criam movimento para barrar data center de R$ 3 bilhões

Em Atibaia, no interior de São Paulo, a promessa de um investimento de R$ 3 bilhões em infraestrutura digital tornou-se motivo de conflito. Moradores da região do Bairro do Tanque organizaram o movimento "Fora Data Center" para barrar a instalação de um complexo de processamento de dados de hiperescala, o Data Center Alfa, previsto para operar entre 2029 e 2030.

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O cerne da disputa não é apenas o tamanho do empreendimento — que ocuparia uma área equivalente a 50 campos de futebol -, mas a forma como ele chega à cidade. Para a comunidade, há um abismo entre a burocracia oficial e a realidade dos fatos.

O contraste: a prefeitura nega, a energia avança

A contradição é clara. De um lado, a Prefeitura de Atibaia afirma que não há pedidos de licenciamento ambiental nos registros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e que qualquer projeto precisará passar por rigorosos estudos da Cetesb e outros órgãos. Do outro, a infraestrutura elétrica já está sendo moldada para receber o gigante.

Documentos da concessionária Isa Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) revelam que já houve autorizações para a expansão de 15 quilômetros de linha de transmissão e a implantação de módulos de entrada de 138 kV, especificamente para atender ao Data Center Alfa. Para os moradores, isso indica que o projeto está muito mais avançado do que a administração municipal admite publicamente.

O impacto real: água, silêncio e sobrevivência

Enquanto a empresa DataSpots (do Grupo ON) mantém silêncio e não responde a questionamentos, quem vive no Bairro do Tanque lida com a incerteza sobre recursos básicos. A maior preocupação é a água. Em uma região onde não há rede de abastecimento público ou saneamento básico, as famílias dependem inteiramente de poços artesianos e "caipiras".

Gabriel Tonobohn, morador do bairro há mais de três anos, relata a fragilidade do sistema: "A maioria usa um poço caipira e já está ficando sem água na época de seca". A chegada de um complexo que exige volumes massivos de água para resfriamento de servidores pode, na prática, secar a única fonte de sobrevivência da comunidade.

Além da água, a qualidade de vida está sob ameaça por três fatores:

Poluição Sonora: O ruído constante de sistemas de ventilação e refrigeração em uma área rural, onde o silêncio é a regra, pode tornar as casas inabitáveis.

O ruído constante de sistemas de ventilação e refrigeração em uma área rural, onde o silêncio é a regra, pode tornar as casas inabitáveis. Risco Ambiental: O medo de vazamentos de óleo diesel dos geradores de emergência contaminando o solo e os lençóis freáticos.

O medo de vazamentos de óleo diesel dos geradores de emergência contaminando o solo e os lençóis freáticos. Calor: A dissipação térmica de milhares de servidores pode elevar a temperatura do entorno.

O risco da "expulsão branca"

Para as famílias que residem no local há décadas, o risco não é a desapropriação formal com indenização, mas a desvalorização total de seus imóveis. Se o bairro se tornar barulhento, quente e sem água, as casas perdem o valor de mercado.

"Se torne esse bairro inabitável… elas vão ser obrigadas a sair dali. E elas não vão conseguir vender ou alugar essa casa para ninguém", explica Gabriel. É a perspectiva de ter que recomeçar a vida do zero, sem a compensação financeira que acompanharia uma obra pública.

Até o momento, o movimento "Fora Data Center" já reuniu mais de 4 mil assinaturas e pressiona a Câmara Municipal para alterar o Plano Diretor e o Código de Obras, tentando criar barreiras legais contra a instalação de complexos de hiperescala antes que a primeira pedra seja lançada.