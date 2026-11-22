Prefeitura de Várzea Grande processará pai de criança grave após interrupção de sessão na Câmara

A crise na saúde pública de Várzea Grande, em Mato Grosso, deixou de ser apenas uma questão de falta de leitos para se tornar um embate judicial entre a gestão municipal e a família de uma criança em estado grave. A prefeita Flávia Moretti (PL) anunciou a intenção de processar Paulo César Curvo, pai de Ana Vitória, de 5 anos, após ele ter interrompido uma sessão da Câmara Municipal em um ato de desespero para pedir socorro à filha.

O caso expõe a distância entre o discurso oficial de atendimento e a realidade enfrentada por quem depende do SUS na cidade. Ana Vitória, que possui hidrocefalia e Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3, estava internada no Pronto-Socorro municipal desde o dia 13. Na madrugada de terça-feira (17), a menina sofreu convulsões e paradas cardiorrespiratórias. Diante da gravidade e da dificuldade em conseguir atendimento especializado, Paulo César recorreu aos vereadores aos prantos, chegando a afirmar que cogitava vender o próprio carro para tirar a filha da unidade pública e buscar assistência em outro lugar.

O desespero do pai ecoa falas da própria prefeita sobre o colapso do sistema. Em coletiva anterior, Flávia Moretti chegou a dizer que seria necessário "torcer” para que alguém morresse em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para que surgisse uma vaga, relatando que, em certa ocasião, havia dez pacientes na fila de espera para a unidade.

A reação da prefeitura ao apelo do pai, no entanto, foi a contestação. Embora tenha pedido desculpas pela frase sobre as UTIs, Moretti agora alega que os relatos de Paulo César na Câmara não são verídicos e que ele deverá responder judicialmente por isso. Segundo a gestora, a criança teria recebido todo o suporte necessário e, inclusive, teria recebido alta — embora a prefeita tenha admitido não ter certeza absoluta da informação.

Enquanto a prefeitura foca na veracidade do relato do pai, a família foca na sobrevivência da menina. Através do advogado Diego Osmar Pizzatto, a família protocolou uma ação na Justiça Federal contra a União, o Governo de Mato Grosso e a Prefeitura de Várzea Grande.

A ação revela lacunas críticas no cuidado com a criança: a defesa aponta que Ana Vitória segue sem um diagnóstico preciso e não foi avaliada por um neuropediatra, apesar da urgência do quadro neurológico. Além disso, a família denuncia a dificuldade em obter documentos básicos, como o prontuário médico e as prescrições da paciente, essenciais para a continuidade de qualquer tratamento ou transferência de unidade.