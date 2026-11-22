Universidade de St Andrews publica estudo sobre ataques de águias a babuínos no Chade

Durante muito tempo, a comunidade científica operou sob a premissa de que primatas com peso superior a 13 quilogrames estivessem relativamente a salvo de ataques vindos do ar. No entanto, um estudo recente conduzido por primatólogos da Universidade de St Andrews e do Dartmouth College, publicado na American Journal of Biological Anthropology, desafia essa visão estabelecida. A pesquisa oferece evidências de que águias são capazes de castrar com sucesso machos adultos de babuínos, um achado que reavalia a dinâmica evolutiva entre predadores e presas na natureza selvagem. Esta descoberta é particularmente significativa para a antropologia, pois a massa corporal desses macacos é comparável à dos primeiros ancestrais humanos, os hominídeos.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орел в пустыне

As evidências no Platô do Ennedi

A investigação foi realizada no Platô do Ennedi, localizado no norte do Chade, uma região isolada onde vive uma população de babuínos de oliveira (Papio anubis). Sob a liderança da professora Katherine Hoberter, a equipe encontrou restos de animais que apresentavam marcas inconfundíveis da causa de sua morte. Em crânios e esqueletos, foram identificadas perforações características na caixa craniana, deixadas por garras poderosas, além de arranhões profundos e sulcos nas ossos das escápulas, típicos da tática de ataque de aves de rapina.

Os cálculos indicam que uma das vítimas ultrapassava os 26 quilogramas. Até este momento, a ciência não dispunha de dados confiáveis sobre aves atacamdo primatas tão grandes e robustos. A única evidência anterior desse tipo era o "Cranio de Taung", de um Australopithecus com cerca de 2 milhões de anos, mas nesse caso tratava-se de um filhote, não de um indivíduo adulto. O principal suspeito designado pelos pesquisadores é a águia de Verreaux (Aquila verreauxii). Os cientistas observaram que o comportamento dos babuínos muda drasticamente quando essa espécie específica aparece. Enquanto reagem com indiferença a outros predadores alados, a presença de um casal de águias de Verreaux provoca imediatamente sinais de alerta e a busca por refúgio por parte dos macacos.

Nathaniel Dominé, coautor do estudo pelo Dartmouth College, admitiu que a hipótese de águias caçando machos adultos parecia inicialmente inverossímil, mas as evidências físicas encontradas provaram-se inquestionáveis.

Implicações para a evolução humana

Essa descoberta abre novas perspectivas sobre como se formou o comportamento social de nossos ancestrais. A ameaça vinda do ar exige métodos de defesa fundamentalmente diferentes daqueles utilizados contra predadores terrestres, como leões ou crocodilos. Na natureza selvagem, os primatas empregam várias estratégias contra agressores alados, como o "mobbing" (ataque coletivo de machos adultos para afugentar o predador) e a cooperação, formando grupos mistos com outras espécies para aumentar a vigilância.

Os pesquisadores acreditam que os primeiros hominídeos, que coabitavam com outras espécies de primatas, podem ter utilizado esse tipo de vizinhança para proteção mútua. Isso oferece novas pistas para o estudo da evolução da comunicação e das habilidades de cooperação, fatores que ajudaram a humanidade a sobreviver em condições de perigo constante. Estudos futuros sobre a população de babuínos no Chade devem ajudar a entender com mais precisão a frequência desses confrontos e a forma como os animais se adaptam à ameaça representada pelos senhores dos céus.