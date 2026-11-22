Facções criminosas usam expulsão de moradores para expandir controle territorial no Brasil

Facções criminosas no Brasil, com destaque para o Comando Vermelho (CV), transformaram a expulsão forçada de moradores em uma ferramenta de expansão territorial e logística.

Photo: https://agenciabrasil.ebc.com.br/ by Ровена Роза, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Федеральная полиция Бразилии

Conforme apurou o Metrópoles, еntre maio de 2025 e novembro de 2026, estados como Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba e Bahia registraram a atuação de "síndicos do terror", agentes encarregados de coagir famílias a abandonarem suas casas para consolidar a chamada "governança criminal".

Na prática, essa estratégia converte residências privadas em bases logísticas para o tráfico de drogas e pontos de controle. No Rio de Janeiro, a comunidade de Quitungo (Brás de Pina) registrou mortes e desaparecimentos após o despejo forçado de famílias pelo CV. No Nordeste, a situação assume escalas massivas: na Paraíba, uma operação da Polícia Civil em Bayeux mirou a expulsão de mais de 250 famílias; na Bahia, em Trancoso, mais de 40 moradores foram forçados a sair de suas casas desde maio de 2026.

O mecanismo de controle opera através da "turma da contenção", que monitora a entrada de estranhos e impõe taxas obrigatórias a comerciantes locais. Quem se recusa a pagar é alvo de ameaças ou expulsão. Segundo o sociólogo Luís Flávio Sapori, o fenômeno deixou de ser ocasional para se tornar sistêmico, visando a apropriação de imóveis para a infraestrutura do crime.

Do ponto de vista institucional e jurídico, há um vácuo que favorece a impunidade. O "deslocamento forçado" não possui tipificação criminal própria no Código Penal brasileiro. Atualmente, a polícia e o Judiciário precisam enquadrar essas ações em crimes correlatos, como ameaça, extorsão, violação de domicílio ou esbulho possessório. Essa ausência de um crime específico resulta em penas mais brandas e impede a coleta de estatísticas precisas sobre a dimensão do problema.

Para tentar mudar essa regra, tramita na Câmara dos Deputados o PL 5.333/2025, do deputado Capitão Alden (PL-BA), que visa criminalizar especificamente a expulsão de moradores mediante violência e a tomada de imóveis. No entanto, o projeto segue um ritmo lento: embora aprovado pela Comissão de Segurança Pública em junho de 2026, ainda aguarda relator na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, precisando passar por outras três etapas legislativas antes de chegar ao plenário da Câmara e ao Senado.

No plano operacional, o delegado Fabrício Oliveira (Core/PCERJ) aponta a existência de uma engrenagem interestadual. Lideranças do Ceará refugiadas no Rio de Janeiro coordenam execuções e métodos de controle territorial à distância, financiando sua permanência no Rio com as receitas obtidas via extorsão no Nordeste. Oliveira atribui a facilitação desse controle territorial às restrições impostas às operações policiais pela ADPF 635.

Questionado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) limitou-se a citar o programa "Brasil contra o Crime Organizado", focado em asfixia financeira, combate a armas e comunicação em presídios, sem apresentar dados nacionais ou medidas concretas para o acolhimento das famílias vítimas de expulsão.