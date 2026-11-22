Tempestades devastam 38 cidades do RS; Tupanciretã é a mais atingida

Uma série de tempestades severas devastou 38 municípios do Rio Grande do Sul, deixando um rastro de destruição que soma cinco mortos, 265 feridos e mais de 25 mil pessoas afetadas. Embora o impacto seja estadual, o epicentro da tragédia concentra-se em Tupanciretã, na região central, onde a escala dos danos sugere um fenômeno meteorológico raro e violento.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Торнадо

Em Tupanciretã, a tempestade que atingiu a cidade na madrugada de sexta-feira (20) foi quase total em seu alcance: 20.090 pessoas foram afetadas, das quais quase 20 mil ficaram desalojadas. O cenário urbano foi transformado em um campo de escombros, com 7.796 residências destelhadas, 20 escolas danificadas e a interrupção generalizada de serviços essenciais e energia elétrica. A força do vento derrubou cerca de 5 mil postes e causou aproximadamente mil quedas de árvores, bloqueando 30 vias principais e dificultando o socorro imediato.

O mistério da supercélula

A intensidade da destruição levantou a suspeita imediata de um tornado. No entanto, a análise preliminar da Defesa Civil aponta para um cenário ligeiramente diferente: a passagem de uma supercélula - um sistema de tempestade altamente organizado e potente capaz de gerar rajadas violentas e granizo concentrado. Especialistas também não descartam a ocorrência de uma microexplosão atmosférica, que agrava a pressão dos ventos ao nível do solo.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) confirmam que rajadas de até 114 km/h foram registradas, enquanto imagens de radar situam a passagem do fenômeno por volta das 3h19 da madrugada. A investigação continua para determinar se houve, de fato, a formação de um tornado ou se a combinação de supercélula e microexplosão explica a magnitude do impacto.

Impacto regional e resposta financeira

Apesar da gravidade em Tupanciretã, o estado enfrenta um quadro crítico de danos estruturais. No total, 7.971 casas foram destelhadas e 619 imóveis sofreram danos graves em todo o território gaúcho. Entre as cidades mais atingidas, além de Tupanciretã, destacam-se São Domingos do Sul (1.434 afetados), Lagoa Vermelha (820 atingidos) e Jari (800 afetados), evidenciando que o sistema climático foi instável e devastador em múltiplos pontos desde 16 de novembro.

Para mitigar o colapso da infraestrutura urbana, o governador Eduardo Leite (PSD) elevou o aporte financeiro para Tupanciretã. O município receberá um total de R$ 7 milhões — sendo R$ 5 milhões adicionais aos R$ 2 milhões já previstos — destinados a ações emergenciais de recuperação e assistência às famílias que perderam suas moradias.