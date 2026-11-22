Introdução de raposas nas ilhas Aleutas reduziu fertilidade do solo e alterou vegetação

As ilhas Aleutas, que se estendem em arco do Alasca até a costa da Kamchatka, servem como um laboratório natural para compreender como a introdução de uma única espécie pode desencadear a degradação de todo um ecossistema. O que pareceu, na virada do século XIX para o XX, como um empreendimento comercial lucrativo — a criação de raposas-do-ártico para a indústria de peles -, resultou em uma alteração drástica na vegetação local, transformando prados produtivos em tundras esparsas.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Белый песчаный лис в снегу

A lógica dos criadores da época era a de utilizar as ilhas como "fazendas a céu aberto". Sem a necessidade de cercados ou compra de ração, as raposas eram soltas em territórios onde o oceano limitava sua movimentação e as imensas colônias de aves marinhas garantiam alimento abundante. No entanto, a ausência histórica de predadores terrestres tornava as aves vulneráveis, pois nidificavam no chão ou em buracos rasos. A predação sistemática de ovos, filhotes e adultos levou a um declínio acentuado nas populações de aves.

O ciclo de nutrientes: do oceano ao solo

A conexão entre a presença da raposa e a altura da grama não é imediata, mas reside no transporte de nutrientes. As aves marinhas funcionam como pompas biológicas, extraindo nitrogênio e fósforo do oceano através do consumo de peixes e crustáceos e depositando esses elementos no solo via excrementos. Em áreas com alta densidade de nidificação, esse aporte orgânico sustenta a fertilidade da terra, permitindo que gramíneas altas e densas prosperem mesmo no clima rigoroso do norte.

Com a redução drástica das aves causada pelas raposas, o fluxo de nutrientes cessou. A terra empobreceu e as plantas exigentes em nutrientes perderam a competição para musgos e arbustos baixos, típicos de tundras degradadas. O cenário mudou de prados verdes para uma vegetação rasteira e pobre.

Evidências experimentais e escala do impacto

Para validar essa relação de causa e efeito, pesquisadores compararam nove ilhas habitadas por raposas com nove ilhas onde os predadores nunca estiveram presentes. Os dados revelaram disparidades concretas:

A densidade de nidificação de aves nas ilhas sem raposas era quase 100 vezes maior.

A concentração de fósforo no solo dessas áreas superava em três vezes a das ilhas com raposas.

A biomassa de plantas herbáceas era significativamente superior nos territórios preservados.

Para descartar variáveis climáticas ou geográficas, foi realizado um experimento de fertilização artificial em áreas habitadas por raposas. A aplicação de nutrientes resultou em um crescimento rápido da grama em poucos anos, confirmando que a limitação da vegetação era, de fato, a carência de nitrogênio e fósforo anteriormente providos pelas aves.

Embora as raposas tenham sido removidas de diversas ilhas aleutas para viabilizar a recuperação das aves, a regeneração do ecossistema ocorre de forma lenta. A restauração não depende apenas do retorno das populações aviárias, mas da recomposição gradual da camada fértil do solo, um processo que leva décadas ou séculos para atingir o equilíbrio anterior à intervenção humana.