Moçambique: OAM esclarece o estatuto profissional de Shamir Mendes após presença em tribunal

A Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) confirmou que Shamir Mahomed Mendes não possui inscrição como advogado, estando registado apenas como advogado estagiário da primeira fase desde 30 de outubro do corrente ano. De acordo com a instituição, esta condição legal impede-o de praticar atos próprios da advocacia durante os primeiros oito meses de estágio.

Num comunicado oficial, a OAM esclarece que os advogados estagiários da primeira fase estão expressamente proibidos de intervir em tribunais, devendo a sua presença limitar-se exclusivamente a assistir às sessões, sem qualquer intervenção. O documento sublinha que "o Advogado Estagiário está terminantemente proibido de praticar actos próprios da profissão".

A Ordem salientou ainda que o uso da toga nos tribunais é uma prerrogativa reservada a advogados com inscrição em vigor e a estagiários da segunda fase, dentro dos limites legais das suas competências, estando vedado aos estagiários da primeira fase.

Contexto e diligências

A posição da OAM surge após a participação de Shamir Mendes no primeiro dia do julgamento de Venâncio Mondlane, intervenção que suscitou dúvidas sobre a legalidade da sua atuação em tribunal. Para apurar os factos, a OAM solicitou ao Tribunal Supremo as cópias do despacho que teria autorizado a intervenção de Mendes, bem como as respetivas atas das audiências.

Adicionalmente, a instituição solicitou esclarecimentos ao Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ) sobre o eventual vínculo de Mendes com a referida entidade e os limites legais da sua atuação. O IPAJ, por sua vez, veio a público esclarecer a natureza da relação com Shamir Mahomed Mendes, desmentindo a informação de que este exerça funções de técnico jurídico ou de defensor.

Segundo o comunicado assinado pela bastonária, Thera Dai, o processo foi remetido ao Conselho Jurisdicional da OAM para a instrução de um procedimento disciplinar, assegurando-se a presunção de inocência e o direito ao contraditório.