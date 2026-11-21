Petição contra obrigatoriedade de a RTP transmitir touradas atinge 8 mil assinaturas

Uma petição pública contra a obrigatoriedade de a RTP transmitir touradas atingiu, em menos de 24 horas, a marca de 7.986 assinaturas. Este volume de adesões assegura, após a validação da autenticidade dos signatários, o direito a que a iniciativa seja debatida em plenário na Assembleia da República.

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A mobilização surge como resposta a uma decisão parlamentar recente. Na última quarta-feira, foi aprovada em comissão — e posteriormente avocada para plenário pelo PAN — uma proposta do partido Chega que impõe ao canal público a transmissão de espetáculos tauromáquicos. A medida foi viabilizada com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP e Chega. O PS, que se tinha abstido inicialmente em comissão, alterou o seu sentido de voto para contra durante a sessão plenária de quinta-feira, alegando um erro procedimental.

A autora da petição, Jaqueline Matos, argumenta que a decisão parlamentar constitui uma "atrocidade para a causa animal". A iniciativa, amplamente divulgada através de redes sociais, especialmente no TikTok, exige que a Assembleia da República reavalie e revogue a obrigação legal de transmissão, defendendo que a RTP deve manter a sua autonomia editorial na definição de conteúdos, sem imposições políticas.

No plano institucional, a decisão gerou divergências profundas entre as bancadas parlamentares. Enquanto o CDS-PP fundamentou a sua posição no conceito de "liberdade cultural", a esquerda e o Livre classificaram a medida como um "retrocesso civilizacional". A deputada do PAN, Inês Sousa Real, afirmou que a imposição viola a Lei da Televisão e o compromisso do serviço público com o bem-estar animal. A Iniciativa Liberal, por sua vez, lamentou a interferência na gestão editorial da estação.

A reação interna da RTP foi igualmente crítica. Através de um comunicado, a Comissão de Trabalhadores da RTP e a Subcomissão de Trabalhadores do Porto denunciaram a medida como um "atentado à autonomia" e uma "intromissão do poder político". Os trabalhadores sublinham que a decisão colide frontalmente com a Lei da Televisão, que proíbe órgãos de soberania de impor a difusão de programas específicos, bem como com o contrato de concessão da RTP, que consagra a independência na definição da programação.

O impasse centra-se, portanto, no conflito entre a vontade política de certos grupos parlamentares e o quadro jurídico que regula a independência dos órgãos de comunicação social e a evolução da legislação sobre proteção animal.