Coala possui impressões digitais quase idênticas às humanas

Por muito tempo, a impressão digital humana foi considerada o padrão-ouro da identificação individual. A complexidade dos padrões — arcos, laços e redemoinhos — sustenta desde o desbloqueio de smartphones até a perícia criminal. Dado esse nível de sofisticação biométrica, assumir que tal traço seria exclusivo dos primatas pareceu lógico. No entanto, a evolução reservou um paradoxo intrigante na Austrália: o coala, um marsupial filogeneticamente distante de nós, possui padrões digitais nas almofadas dos dedos que são quase indistinguíveis dos humanos.

Photo: commons.wikimedia.org by Австралиец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Коала

A ilusão da identificação

A semelhança entre o relevo cutâneo de um coala e o de um ser humano não é superficial. Estudos mostram que os marsupiais apresentam as mesmas estruturas de fricção (lines ridges) que organizam a sensibilidade tátil. Para um especialista em perícia, diferenciar uma impressões digital de um coala de uma humana pode exigir equipamentos especializados e um exame minucioso, pois a arquitetura dos sulcos é estruturalmente muito parecida. Curiosamente, muitas outras primatas, mesmo estando geneticamente mais próximas da linhagem humana, exibem padrões digitais com diferenças mais marcantes, tornando o coala uma exceção notável no reino animal.

A lógica da convergência evolutiva

Os biólogos explicam esse fenômeno como um caso clássico de evolução convergente. Espécies que divergiram há dezenas de milhões de anos podem desenvolver traits semelhantes quando enfrentam desafios ecológicos idênticos. No caso do coala, que passa a maior parte da vida pendurado em árvores de eucalipto, a funcionalidade desses sulcos é direta: maximizar o atrito e a precisão do movimento. Três fatores biológicos sustentam essa adaptação: a aderência necessária para segurar galhos lisos, a capacidade de sentir a textura das folhas para selecionar o alimento adequado e a finitude motora exigida para manobrar na copa das árvores. É importante notar que, a maioria dos outros marsupiais, como cangurus e wombats, não possui essas linhas digitais proeminentes; suas patas são lisas. Nos coalas, essas rugosidades se formam ainda no estágio embrionário e permanecem inalteradas ao longo da vida do animal.

O que isso revela sobre a natureza

O caso do coala demonstra que a evolução não segue um caminho único baseado apenas na ancestralidade, mas responde pragmaticamente às condições do ambiente. A similaridade com a impressões digital humana não implica parentesco próximo, mas sim a pressão seletiva por uma interface de interação com o mundo que exige grip e sensorialidade. Essa convergência independente serve como um lembrete de que a biologia frequentemente resolve problemas complexos de maneiras surpreendentemente similares, mesmo em organismos de linhagens radicalmente diferentes.