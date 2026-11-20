Ataques de fauna bravia e seca afectam 800 famílias em Massingir

Ataques de fauna bravia e seca colocam 800 famílias em risco de fome em Massingir

A destruição de mais de 90 toneladas de culturas por elefantes e hipopótamos deixou cerca de 800 famílias produtoras em situação de insegurança alimentar no distrito de Massingir, província de Gaza. A crise é agravada por uma seca severa que ameaça a sobrevivência de mais de 32 mil cabeças de gado bovino, pilar fundamental da economia local.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Африканская корова ватусси

Impacto nas comunidades e subsistência

Nas comunidades de Panguele, Mucatine e Conjoane, a combinação da falta de chuva com a invasão de animais bravios tem comprometido gravemente a actividade agrícola. A pouca produção que resiste à seca acaba por ser devastada, deixando as famílias sem colheitas e sem meios para garantir a alimentação ou as despesas escolares dos filhos.

A produtora Anabela Malaquias, de Panguele, relata que a situação se torna crítica durante a época chuvosa, período em que as tentativas de recuperar a produção são frustradas pela vandalização das machambas pelos elefantes. Outros produtores, como Simão Chissico e Moisés Nhate, confirmam perdas significativas de hectares de culturas nas últimas semanas.

Resposta institucional e medidas de mitigação

O administrador distrital, Sérgio Costa, confirmou a escala dos prejuízos e indicou que, para conter os ataques, a administração prevê a identificação de caçadores comunitários licenciados para o afugentamento dos animais e, em situações extremas, a autorização para o seu abate.

Relativamente à pecuária, as autoridades alertam que a redução do lençol freático poderá comprometer o abastecimento de água, resultando em perdas no efectivo pecuário do distrito.

Gestão do Parque Nacional do Limpopo

Abel Nhabanga, administrador do Parque Nacional do Limpopo, explicou que a circulação de animais entre as áreas de conservação e as zonas habitacionais — num parque transfronteiriço de cerca de um milhão de hectares — tem provocado a devastação de machambas e a predação de gado doméstico.

Para enfrentar este cenário, o administrador anunciou a disponibilização de um pacote superior a 50 milhões de meticais destinado a medidas de mitigação do conflito entre as populações humanas e a fauna bravia.